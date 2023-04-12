日媒：美25軍火商組團下月訪台 討論合作製武

面對中共軍演威脅，在新竹空軍基地，兩架幻象2000在跑道滑行，準備升空。(記者陳正興／攝影)

「日經亞洲」（Nikkei Asia）網站11日報導，高達25家美國軍火商5月初將派代表到台灣討論合作生產無人機與彈藥事宜，這是自2019年來再有大規模美國軍火商組團訪台；美台商會會長韓儒伯表示，美國正在探索各種方式加強台灣的防防衛能力，預計將洽談聯合生產武器事宜，尤其優先聚焦在無人機與彈藥。

代表團團長是美軍太平洋陸戰隊退役中將魯德爾（Steven Rudder）。代表團也將是2019年以來，4年來首度訪台的美國國防產業團。

韓儒伯表示，華盛頓在探索各種選擇來幫助加強台灣的防禦，目前議程鎖定為聯合製造無人機和彈藥，隨團訪台的軍火商中包括幾家擁有無人機專業知識的廠商，將尋求機會與台灣共同開發製作，提供先進技術。

美國企業基本上需獲得政府授權，才能與海外夥伴共同生產武器。一名拜登 政府高層官員說，「我們認為合作生產的安排是合理的，但我們必須逐案審查，同時必須是在美國業者要求下進行」。

報導還說，美拜登政府認為，歐洲國家也應協助武裝台灣。美國雷神飛彈防衛公司與瑞典 BAE Systems Bofor公司聯合開發的神劍（Excalibur）導引砲彈，就被認為符合台灣需求，是美國政府青睞的選項，但是仍需要瑞典方點頭。