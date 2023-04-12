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黑白集／虛榮外交付代價 邱國正豈能無憾？

黑白集

共軍結束環台軍演，火力看似不如去年，實則擴大去年創造的「新常態」。當蔡麥會成為焦點，山東艦航母編隊首次穿過第一島鏈，艦載機侵擾台防空識別區，完成鎖台部署，它就是「聯合利劍」演習的主角，劍指台灣東部戰力保存區。從此共軍航母進入東部水域巡弋，操演與台海軍力合圍。這是繼海峽中線失守之後，台灣再次被共軍穿越防線。

去年負責軍演的東部戰區司令何衛東，已升任中央軍委副主席，國際高度關注此次演習。相比之下，台方較重視美國眾議員訪台，大內宣美國議員進入立院的「歷史意義」。綠媒及側翼奚落中共軍演是對內政治交代，直到共艦逼近枋寮外領海線，結合山東艦戰機侵擾東南空域，國軍緊急動員飛彈部隊，軍演嚴重性才被國人知悉。

總統與親信們擺拍「國安現場」，御照刻意和眾院外委會訪台團合照同時釋出，內外唱和抗中保台。擺拍引起許多議論，不僅國防部宣稱發照與之無關，議員一離台，原本監視山東號的尼米茲號隨即北去。

兩位美國眾院議長大打台灣牌自詡抗中先鋒，共軍藉機在台灣東部原美艦待命區建立據點，拒止美軍介入，使台島東西岸都成前線。邱國正戎馬一生，海峽中線和東部後方都在他任內失守，國軍血汗為假台獨的虛榮外交賠付代價，豈能無憾？

共軍 眾院 眾議員

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