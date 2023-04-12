柯文哲在美批蔡政府製造不公 又拒與陸溝通

民眾黨主席柯文哲訪美，在直播中分享拜會紐約律師公會時談及的話題，他提「五個互相」和中國開啟對話。(影片截圖)

正在美國訪問的民眾黨主席柯文哲 ，日前批評執政黨製造許多人為不公，導致台灣低薪、高房價 、少子化與貧富差距擴大；柯文哲昨天再痛批，現在執政黨不跟中國大陸溝通，連在美國的人都覺得有點危機，台美民主同盟應該想辦法降低台海戰爭危機。

柯文哲抵達紐約後與在美青年座談並拜會紐約律師公會，隨後開直播分享拜會紐約律師公會聊到的話題。有人提問，美國現在非常支持民進黨 的兩岸外交策略，希望提高軍備、做好備戰準備等，民眾黨和柯文哲的國防防禦策略為何？主張怎麼繼續和美國保持關係，還是有另外談判的想法？

柯文哲表示，台灣和美國是民主同盟，共享一些價值，但還是要想辦法降低台海戰爭的危機，有溝通、協調才可以避免誤解和擦槍走火，目前台灣政府和中國不溝通、不講話，連在美國的人都覺得實在有點危機。

柯文哲表示，他擔任台北市長期間舉辦過世大運和雙城論壇，有和大陸交流的一些經驗，他認為要和中國開啟對話的具體作法，還是「五個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，在交流中互相釋放善意，建立信任基礎。柯文哲強調，他和民眾黨的立場是「不求戰、不畏戰」，戰爭要準備，不要每天只喊口號，會出事；他認為，目前國家戰略還是有點矛盾，不是很清楚，要先決定戰略才能決定戰術和戰鬥，知道訓練要怎麼做、要買什麼武器。

對於柯文哲批評民進黨執政造成低薪、高房價、少子化與貧富差距擴大，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回嗆，柯文哲擔任台北市長時，人口外流、降低建商囤房稅、還上漲房價，柯空口說白話，有失科學家高度。