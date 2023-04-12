立院朝野黨團譴責中共軍演 蔡英文：守護民主

立法院11日發表聲明，譴責中共軍演，由立法院長游錫堃宣讀。(記者蘇健忠／攝影)

解放軍 結束為期三天軍演，中華民國 總統蔡英文透過影片發表談話表示，此時此刻，軍民一體，團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務；蔡還說雖然中國軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家，請各位國人放心。

立法院朝野黨團昨天發表共同聲明，代表台灣人民對解放軍軍演表達嚴正譴責與抗議，要求北京當局應立即停止對台灣的武力恫嚇，並呼籲國際社會共同譴責北京當局的野蠻行為。共同聲明指出，中華民國為主權獨立的國家，這是台灣海峽兩岸多年來的現狀與事實，台灣人民與政府有權與其他國家進行正常交往，並且透過國際參與對國際社會作出貢獻，中國當局無權阻撓。

總統府隨後感謝立法院朝野黨團對內民主競爭，對外團結一致，共同為維護國家安全與區域和平發聲。總統府發言人林聿禪指出，「中華民國台灣」是民主國家，不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅守民主自由、捍衛主權及國家安全。

民眾黨立院黨團雖譴責中共 軍演，但黨團總召邱臣遠表示，政府應重新檢討空軍的攔截與防衛機制，注重軍機零件養護和飛行員心理輔導，用更靈活的策略應對共機擾台。

中共軍演暫告一段落，整體而言仍算行禮如儀、有驚無險。然而長遠觀之，仍非全無擦槍走火風險，台方海空域飽受共軍擠壓，也是難以否認的事實。

「蔡麥會」地點從台北轉到加州，蔡總統過境美國的曝光度也被限縮，對北京、華府、台北而言，都算「不滿意，但可接受」的妥協。當然，兩岸都要乘機收穫政治果實：綠營側翼強調「台美關係一甲子最佳」，中共則出動解放軍大秀肌肉，才能避免台灣的民族情緒反彈。在宣傳領域上，蔡政府與中共堪稱棋逢敵手。然而回歸客觀的硬實力，仍然令台方有識者憂心。除了領海與緩衝區尚未被闖入，解放軍兵力已經在台灣周邊海空域自由來去；過去國軍長期經營的緩衝地帶，如今形同虛設。

而國安會前副秘書長楊永明據總統府「安全簡報」的照片，批評沒有軍方人士，也不尊重專業，總統府則回應「或許是刻意誤導、對國安系統運作不夠熟悉，散播不正確資訊」。楊永明昨嗆蔡英文的回應是縱容親信、輕忽專業、信心危機。