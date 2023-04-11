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柯文哲大都會球場觀賽先看草皮 網酸：應邀小智一起

台灣新聞組／台北11日電
新北市議員陳世軒（後）在臉書貼出他跟柯文哲（前）在大都會棒球場的合照，兩人除了像觀光客合照外，也蹲下來看看草皮。（取材自臉書）
新北市議員陳世軒（後）在臉書貼出他跟柯文哲（前）在大都會棒球場的合照，兩人除了像觀光客合照外，也蹲下來看看草皮。（取材自臉書）

民眾黨主席柯文哲展開訪美行程，首站到美國職棒大聯盟大都會球場觀賽，新北市議員陳世軒則在臉書貼出他跟柯文哲在大都會棒球場的合照，兩人除了像觀光客合照外，也蹲下來看看草皮。

陳世軒貼文提到，來到紐約大都會球場，看球賽不是先喝啤酒，而是先考察世界級的草皮！並說，「回台後我會邀請主席來新莊看棒球，也體驗一下我們新北新莊的球場！」

柯文哲與陳世軒蹲下來看草皮的照片及貼文一出，底下也吸引許多網友留言，有網友酸「應該邀請小智一起考察...」，「我懷疑你在臭某人，但我沒有證據...」。

還有網友說，「阿北要勘查別人的球場，是怎樣完成的...」，更有網友說，「阿北應該是很好奇，好奇這棒球場的草皮，是否跟台灣所謂的大聯盟等級的棒球場，草皮一模一樣。」

來源：聯合新聞網

柯文哲訪美行第二天，邀請紐約當地青年學子在NORIKOH餐廳近距離座談，針對台灣低薪造成少子化及人才外流等議題，柯文哲表示，政府製造許多「人為的不公平」，例如電費太低，台灣是世界排名倒數，政府補貼用電大戶，稅制不公平，導致貧富差距擴大，執政者為短期選票，犧牲國家長遠的發展，執政者不真正面對問題，才是問題所在。座談會氣氛熱烈，不少人沒位置坐，站著聽完全程。

柯文哲 大都會 觀光

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