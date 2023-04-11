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政協主席王滬寧會劉兆玄 拉台企拚經濟

記者黃雅慧／綜合報導
工商界陸續訪陸，大陸政協主席王滬寧（右）10日會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。（新華社）
工商界陸續訪陸，大陸政協主席王滬寧（右）10日會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。（新華社）

隨著兩岸經貿和民間交流回溫，台灣工商界近期也陸續訪陸。中共政治局常委、全國政協主席王滬寧10日在北京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄一行。王滬寧表示，中國大陸致力於維護台海和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。劉兆玄則說，願更好發揮兩岸企業家峰會作用，深化兩岸產業合作，促進兩岸融合發展。

據新華社報導，王滬寧10日在北京會見劉兆玄一行。就兩岸關係，王滬寧表示，大陸將全面貫徹中共20大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要指示精神，推動兩岸關係朝著正確方向發展。

針對兩岸交流，王滬寧指出，隨著中國式現代化全面推進，加強兩岸交流合作，更加有利於增進同胞福祉親情，有利於壯大中華民族經濟。「我們將始終尊重、關愛、造福台灣同胞，讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好，更好共享祖國大陸發展成果和民族復興榮耀。」

對於台海情勢，王滬寧說，大陸致力於維護台海和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。兩岸同胞要攜手同心，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，共創「祖國統一、民族復興」的千秋偉業。

據報導，劉兆玄表示，願更好發揮兩岸企業家峰會作用，深化兩岸產業合作，促進兩岸融合發展，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。

劉兆玄此前接受本報系聯合報專訪表示，兩岸企業家合作是台海和平的「壓艙石」。兩岸企業家峰會聯繫的不單是兩岸產業供應鏈，也聯繫兩岸人民對和平與繁榮的期待。

去年12月底，劉兆玄赴大陸出席兩岸企業家峰會年會，他當時提到，在陸台商反映多個近年營運問題，有些台商計畫將部分業務移往外地，呼籲陸方協助台商解決目前的經營困境、改善優化投資環境，才是安定台商留陸經營、繼續擴大投資的重要前提。

中共 北京 投資

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