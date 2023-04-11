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馬英九基金會執行長：馬訪陸效果正面 台要遵憲才安全

記者劉宛琳、王寓中、林銘翰／台北11日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨接受廣播網路專訪。對於馬英九在中國大陸說曾任「台灣總統」，是否造成對岸困擾，蕭旭岑表示，他們和大陸都有妥善和密切的溝通，大陸給馬英九最高的禮遇，看結果論就知道了；「我們無法改變政府的政策，但可以推動民間的交流」，此行的收穫和效果是很正面的。

蕭旭岑說，馬英九拋出最重要的一題，台灣現在最重要的問題，就是兩岸問題和內部不團結，解決問題都在「中華民國憲法」，台灣要遵憲才能安全；駐日代表謝長廷講過中華民國憲法就是「一中憲法」，這樣中國大陸就沒有理由對我們批評，「他們是一中原則，我們也是一中原則」。

被問到對岸是否會接受我方表述？蕭旭岑回應，「對岸如果不接受我們的一中原則，那此次訪中行怎麼可以走完？」兩岸目前就是互不承認主權不否認治權，兩岸就是要求同存異。

蕭旭岑表示，中華民國的憲法就是「一個中國」，而一個中國叫做「中華民國」，蔡英文總統和陸委會有義務跟國人說清楚，「我們跟大陸是兩國還是一國關係？」如果今天蔡總統願意依據中華民國憲法說兩岸是一國關係，相信兩岸關係馬上改善；但如果是兩國，那就應該修憲廢除陸委會。

未來是否有機會與中國國家主席習近平進行「馬習二會」？蕭表示，2015年「馬習會」後，習近平曾對馬英九說「後會有期」，所以他一直覺得沒有什麼事是不可能，但這不是現在最重要的事情，而是降低兩岸緊張，馬英九已經做了很多，且大陸民眾對我們的善意有出現，現在就看蔡政府要怎麼處理，以及釋出善意。

台灣新政協會昨在立法院舉行記者會。民進黨立委趙天麟說，馬曾任中華民國的國家領導人，在中國大陸的土地引述中華人民共和國憲法，佐證台灣是中國的一部分，這是消滅中華民國，矮化台灣，前所未有的論述，真的很不應該。

中華民國 馬英九 一中原則

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