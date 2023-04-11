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台灣工總將訪陸 理事長苗豐強：兩岸交流迫切需要

記者林海／台北11日電
全國工業總會理事長苗豐強。（本報資料照片）
全國工業總會理事長苗豐強。（本報資料照片）

工商團體訪陸潮持續，希望能以民間團體的力量，促進兩岸經貿恢復交流，繼商總上月剛結束於北京的五天行程後，工總也將於下周啟程參訪中國大陸。工總理事長苗豐強昨天表示，目前大環境並不友善，兩岸交流的確是非常迫切需要的，畢竟大陸是台灣最大貿易夥伴，希望保持雙方非常好的貿易關係。他建議，針對兩岸議題應以交流對話促進了解、維持和平。

針對台灣經濟現狀，苗豐強提出三個意見、一個建議，也就是「穩供電、促轉型、推控股、要和平」。

據了解，工總此行將前往北京、江蘇，並從「兩岸經貿、產業合作」角度與思維，就台商關切議題與對岸高層進行對話與交流。但對於將會拜會哪些單位、以及會見的陸方官員層級有多高，苗豐強低調表示，「到時候再講」。

目前台灣許多農漁產品仍被大陸禁止進口，被問及是否會就此與大陸進行協商，苗豐強則說，此行並不是專門談一、兩件產品，但還是會進行交流，「所有事情都交流才能進一步往前進展」。他更說，希望工總按照過去訪陸的經驗，繼續擔任兩岸和平、合作的平台，希望維持兩岸密切的進出口貿易狀況。

苗豐強表示，台灣無論在地理上、國際產業供應鏈上及與中國大陸的關係上，均處於微妙權衡點，應該善用自身特殊位置，成為這個區域的「中」點，成為平衡、穩定區域安全的力量。

而在商總、工總之後，三三會及工商協進會也規畫共同組團，將在5月下旬組團赴陸，前往南京、無錫、淮安、鹽城、昆山，訪問大陸台辦及台商協會，協助台商解決投資經營遭遇的困難，以及了解大陸經濟政策。台灣工商界近期陸續赴大陸訪問，顯示兩岸經貿互動往來密切。

北京 投資 供應鏈

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