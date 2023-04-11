黑白集／強國等距與大黨等距

台灣民眾黨主席柯文哲曾提出「強國等距」，在訪美前收回此一主張。（本報資料照片）

國民黨 號召「下架民進黨 」、「非綠聯盟」，柯文哲 公開反對，另提出「聯合政府，團結台灣」口號。雖陳義甚高，但考量政治現實，柯文哲不是自信太過，就是好傻好天真。

柯文哲所想，應該不是分幾席內閣位子，於願足矣；而是如贏得總統大選，在民眾黨國會席次不可能過半下，保留合作空間，藍綠誰能合作，就與其組成「聯合政府」。反對下架民進黨與非綠聯盟，並非為了「團結台灣」，只是希望藉由「大黨等距」，完成總統之路。

然而，下架民進黨的主張，是因為七年來民進黨完全執政，卻漠視民意，不顧法治，恣意濫權，幾無有效節制力量。早在民進黨第一次執政時，儘管是立院少數，仍堅持「總統贏者全拿」，從而導致少數執政亂象。民進黨思考的，始終是權力極大化，怎可能分享權力？

本於小黨立場，為防被畫歸「小綠」、「小藍」而邊緣化，不站邊是合理選擇；然而「反對下架民進黨」，也是站邊：站「不反對民進黨繼續執政」，或視民進黨為「潛在執政聯盟」的邊。有意無意間，已成小綠。

柯文哲曾提出「強國等距」，在訪美前收回此一主張，說「造成太多誤會」、「避免外界混亂」。柯文哲要選總統，卻反對下架民進黨，難道就不怕造成誤會、混亂？抑或這就是柯文哲要的政治效果？