山東艦為何在台灣東部外海參演？中專家：截擊外逃機艦

山東艦此次參加對台軍演，受到矚目。（取材自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍 對台環島的戰備警巡以及「聯合利劍」軍演已經於4月10日結束，而中國軍事專家解讀，解放軍航母山東艦出現在台灣東部外海，有三個作用，除了演練對隱蔽軍事基地打擊、截擊域外勢力的軍事裝備外，就是要截擊台灣「外逃機艦」。

深圳衛視直新聞引述中國軍事專家宋忠平對這次解放軍軍演的分析，在航母的部分，宋忠平提到，山東艦參與演習的意義是對台灣東部隱密的軍事基地、地下軍事基地進行打擊、對台灣島「外逃機艦」截擊。他強調，「台灣島的資產是屬於全中國人民的」，此外是對美國、日本 或其他國家的域外勢力的軍事裝備進行截擊，「不允許外軍介入台海軍事衝突」。

而這次解放軍軍演與2022年相比，一個很大的差異是沒有飛彈實彈試射，僅有模擬影片流出，對此宋忠平則認為，火箭軍進行模擬演練，其打擊的目標數量會更加貼近實戰，所以模擬演練和實兵實彈進行演練相結合，是所有國家軍隊所採取的一種通行的方式。

而具有解放軍火箭軍背景的邵永靈則在今日頭條撰文指出，這次軍演沒有展示導彈、遠火（遠程火箭彈）打擊似乎並不奇怪，因為演練的重點不是對台灣進行火力震懾，而是對台灣實施全方面海空域封鎖、電子戰壓制，進而「塑造全向圍島懾壓態勢」。

她指出，從2022年8月之後的解放軍對台軍演就能看出，如今解放軍對台軍事行動出現很大變化，即從過去的搶灘登陸逐漸向對台灣島實施封鎖、拒止域外勢力軍事干涉轉變，「更通俗地說，這種策略或許應該稱之為『溫水煮青蛙』」。