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「星鏈系統」引入台灣？業者：面臨法規與現實難題

台灣新聞組／台北10日電
美國聯邦眾院外委會主席麥考爾(前排左二)、AIT處長孫曉雅(前中)等一行人7日拜會台灣立法院。(記者蘇健忠／攝影)
美國聯邦眾院外委會主席麥考爾(前排左二)、AIT處長孫曉雅(前中)等一行人7日拜會台灣立法院。(記者蘇健忠／攝影)

美國眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台，據彭博資訊報導，為提高台灣對中國大陸的嚇阻能力，訪團與蔡英文見面時，提及「星鏈系統」（Starlink）引入台灣的可能性，對此，總統府表示，「沒有相關資訊可以提供」。電信業者9日表示，低軌衛星若要落地台灣，仍有法規面與現實面問題要解決。

本報系聯合報報導，民進黨立委王定宇昨天透露，台美雙方有談到可以合作發展星鏈系統，台灣這幾年確實有投入資源跟計畫在發展低軌道衛星，「從衛星到接收端的部分，台灣幾乎都可以自製」，因此面對這個價值10兆元台幣（約3300億美元）以上的產業，台灣不僅不會缺席，而且應該積極參與。

王定宇說明，低軌道衛星除了可以在日常生活協助通訊發展，未來如果面對戰時的威脅，特別是海底電纜被切斷，或者像是俄羅斯進攻烏克蘭這樣的情形，低軌道衛星可以維持國家的通訊傳輸的品質，「平時很方便，遇到危險的時候，這是非常重要的生存能力」。

台北中國時報報導，星鏈系統是美國太空服務公司SpaceX的服務項目，台灣電信業者表示，台灣上空有五至六顆SpaceX低軌衛星飛過，不過因台灣行動網路、固網寬頻涵蓋全台，低軌衛星通訊需求其實不大，比較有可能是如這次馬祖斷網，低軌衛星就能發揮比微波更強的傳輸效率，亦即當發生戰爭及天然災害時，能填補通訊缺口。

但SpaceX要求獨資設立公司，因而與多國對於電信特許行業法規違背。不過，數位部長唐鳳日前表示，低軌衛星可做為國安及緊急應變，這種作法可規避對於電信特許行業持股上限規範。

但業者質疑，SpaceX創始人、特斯拉執行長馬斯克，其政治立場若如外界所言傾中，怎能奢求星鏈計畫挺台？就算星鏈計畫落地，緊要關頭也未必有用，畢竟台灣與烏克蘭的狀況並不相同。

SpaceX 烏克蘭 特斯拉

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