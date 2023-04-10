新聞眼／一張照片 洩民進黨對軍方不信任

蔡英文總統在臉書貼出聽取國安會議簡報的照片，卻獨漏軍方人士，被質疑不尊重專業。（本報資料照片）

為了抗議「蔡麥會」，解放軍8日起一連三天啟動環台軍演，蔡英文 總統在臉書貼出聽取國安會議簡報的照片，卻獨漏軍方人士，被國安會前副秘書長楊永明質疑不尊重專業，總統府發言人則稱國安會與國軍建立即時整合同步資訊，酸楊永明有「數位落差」。這張照片不僅讓蔡英文這幾年努力營造挺國軍的形象工程破功，更洩露了民進黨 根深柢固對軍方不信任的心態。

根據蔡英文臉書分享她聽取針對解放軍環台軍演的國安會議簡報照片，與會者有國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重彥和張惇涵，以及國安會諮詢委員陳俊麟。本來蔡英文是藉此要宣揚國軍台海情勢的即時掌握，卻遭到楊永明點破，這裡面除了國安局長之外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員及國防部 官員也都缺席。他更質疑，通常總統府副秘書長不會出席國安相關會議，即便參加也更不應該坐在國安局長之前，根本只是作秀擺拍大於危機處理。

這張照片說了很多故事，更洩露了蔡政府的「國家機密」。蔡政府上台後，蔡英文努力打造最挺國軍的三軍統帥形象工程，除了在預算與各種訪視軍方行程的刻意安排，更利用最擅長的社群網路擴散力，蹭熱度博好感。去年夏天美國眾議院前議長裴洛西訪台引發台海危機，有澎湖飲料店力挺因臨時接獲出勤任務只好棄單的國軍，被網友大讚是「愛國飲料」。蔡英文立刻就前往該飲料店致意，還買下150杯給海軍官兵。這種精準掌握網路生態高竿的公關操作，馬政府時期難以望其項背。

問題是，這種表面的形象工程，一遇到關鍵時候就破功。民進黨從黨外開始就對軍方高度不信任，即使軍隊早已國家化，也難以扭轉這種可說已根植於骨子裡的敵視心態。但民進黨執政後又要倚賴軍方的支持，因此就形成了這種扭曲的現象。

從去年到現在兩次解放軍軍演，就可以看到民進黨對於軍方「表面親近、私下疏離」的心態。去年8月解放軍軍演，多枚飛彈飛越台灣領空，政府卻秘而不宣，直到日本防衛省揭露國人才赫然得知，引發譁然，被質疑刻意隱瞞的國防部成為眾矢之的。事後就傳出國防部長邱國正主張只要說明清楚對外公布並無不妥，卻遭到國安會高層反對，最後國防部決定只說明中國發射東風彈道飛彈數量與彈著的海域。

再對比這次因應軍演國安會議同樣獨漏軍方人士，一張照片可說已道盡千言萬語，一言以蔽之，就是蔡政府始終還是不信任軍方，找來找去都是這一小撮人。否則，如果不是外行領導內行，怎麼會做出硬生生壓下飛彈飛過台北上空訊息的荒謬決策。

不久前，日媒報導說軍中幹部外省人居多，更說有九成退將當中共間諜，數名綠委馬上發難要國防部調查，這顯然就是一條龍操作，當時府方雖有聲援，但力道微弱，外交部出面緩頰稱日媒已道歉，但事實上根本沒有。此事也將民進黨現今對軍方的信任度顯露無遺，堪稱指標事件。

至於府方稱，國安會與國軍透過即時整合同步資訊，但這顯然也只是為了粉飾軍方高層不在現場硬擠出的說法。不論公私部門，如果是開實體與線上並行會議，核心的人一定是在現場，次要的人才會線上參與，這是最基本的常識。

看起來，蔡英文接下來可能要做更多的愛國軍形象工程，才能彌補這張照片所帶來的殺傷力了。