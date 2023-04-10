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新聞評論／蔡麥會風波或可管控 長期隱患須擔憂

聯合報社論
蔡英文（左）與眾院議長麥卡錫（右）5日於雷根圖書館進行閉門會談。（中央社）
蔡英文（左）與眾院議長麥卡錫（右）5日於雷根圖書館進行閉門會談。（中央社）

蔡英文總統7日結束過境美國行程，8日大陸官媒宣布：解放軍東部戰區連續三天在台灣海峽和台灣北、南、東方海空域，組織環島戰備警巡和「聯合利劍」演習。其機艦隨即大舉出海，到當天下午16時，台方已偵獲艦艇九艘次，飛機71架次，其中逾越海峽中線或進入西南空域共45架次，創下史上第二高紀錄。

在解放軍動作前，福建海事局5五日搶在蔡總統會見美眾院議長麥卡錫之先，宣布啟動為期三天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查」。其大型巡護船海巡06號，立刻航至海峽中線水域，大陸央視現場報導畫面，可見到台方海巡新竹艦在旁，阻擋海巡06號進一步深入；7日海巡06號又「護航」小三通客輪閩珠捌號，台方也派出海巡艇，避免對方進入馬祖周邊限制水域。

此次解放軍出動規模，比起去年8月美國眾院議長裴洛西來台，緊張程度明顯有落差。去年解放軍軍演公告操演範圍逼入台方領海，彈道飛彈軌跡更飛越台灣上空；此次則先祭出海巡聯合巡查，等到蔡總統返台次日才啟動軍演，而其發布的靶區禁航公告都限於大陸沿海小範圍，並未重演在台灣周邊實彈射擊。

相較裴洛西訪台，此次華府與北京互動模式顯已摸索得更成熟：華府刻意壓低蔡總統過境的活動能見度，即使引人矚目的蔡麥會，麥卡錫服裝休閒化，言辭間也重申一中，不挑釁北京。隨著軍演的部署與開展，解放軍山東艦穿越巴士海峽，現身台灣東部海域；而美軍尼米茲號航艦3、4日在東海與日韓聯合演習，隨即東移至琉球群島以外，位置與去年8月雷根號航艦類似，距離不至太接近，但具必要時介入能力。

凡此種種可看出，去年裴洛西訪台隨之引發第四次台海危機；此次改由蔡英文過境美國會見麥卡錫，則被美中管控在護欄內。美中台均有重申立場的發言與動作，實際執行程度都尚未超越對手的預期範圍，相對降低誤判走火的風險。然這不代表不存在「溫水煮青蛙」的長期隱患。

首先是海峽中線概念進一步被打破：中共從未承認海峽存在中線，但過去海空軍活動確實以此為界，如今越線卻已常態化。在雙方對峙互動間，國軍堅持的底線悄悄退到領海基線外24海里。早在兩岸分裂初期，我方畫設防空識別區，並且有效控制，使解放軍不敢輕易出海的海空優勢，如今早成明日黃花。中共未來還可能進一步在海空逼近，突入24海里甚至12海里之內。

至於大陸海巡的巡查，作為「法律戰」的一環，未來在實施強度上仍可能加碼。如果對方未來在台灣海峽內，以緝私或環保等理由要求登檢船隻，或以實施執法救助演練為名，畫設暫時性禁航區，不只建立執法事實，並干擾台海上交通，以對方的法理與實力，均非不可能發生。

去年選舉重挫蔡英文的「抗中保台」，美國在台協會台北處長孫曉雅特別提醒，避戰是國家領導人的責任，此後蔡政府談論更多的是「備戰才能避戰」。但避戰的關鍵，除了讓對手在軍事上無法過度樂觀，也須讓其在政治上不致過度悲觀。尤其面對兩岸量體之懸殊，顯然不可能單靠硬實力來維持台海和平。事實上，蔡麥會風波，除美中管控外，前總統馬英九訪陸也必然在一定程度上替局勢降溫，因為此行凸顯兩岸並非只有一戰，仍存在善意互動與互信的可能性。台灣以小事大，固然不能漠視武備，但只思對抗而不願尋求和解，結果必然是萬劫不復。國家死生之道，不可不慎。

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