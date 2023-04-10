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模擬解放軍登陸 全台「紅色沙灘」攻防大體檢

記者洪哲政／台北10日電
反制解放軍軍演 國軍模擬攻防 資料來源／國軍射擊通報、國防部、法新社 製表／洪哲政
反制解放軍軍演 國軍模擬攻防 資料來源／國軍射擊通報、國防部、法新社 製表／洪哲政

國軍5月起將擴大在解放軍可能對台兩棲登陸的七到八處「紅色沙灘」，實施試登與戰備攻防檢驗，區域包括中樞防務重鎮的淡水河口與沙崙、挖子尾海灘；這是國軍20餘年來首度針對可登陸沙灘實施全面性、大規模戰備體檢，藉由實兵推演測知解放軍可能登陸路徑、更新兵推參數，同時驗證各作戰區反登陸防務，作為陸岸兵力調整與新型反制武器部署參據。

海軍司令部昨表示，海軍依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，建構可恃戰力捍衛國家安全，海軍各項戰演訓任務均依年度訓練流路執行。

海軍151艦隊3月間由中和級戰車登陸艦與海軍陸戰隊、陸車特戰部隊擔任攻擊軍，自海上泊地派遣AAV7兩棲登陸突擊車擔任紅軍，在桃園竹圍沙灘實施小股實兵登陸，對陸岸防衛軍實施攻防，期間海軍同時出動銳鳶無人機自台北港、桃園升空模擬空偵敵情，順利完成戰備推演。本月12日起，規畫在台東知本海岸沙灘實施相同攻防演練。

根據最新射擊通報公告，海軍151艦隊將在5月起，擴大對解放軍可登陸「紅色沙灘」試登，包括桃園觀音、新北寶斗厝、淡水河口、金山及宜蘭頭城、羅東、壯圍海岸；5月8日至15日在淡水河口試登，包含河口「兩岸」沙崙海灘與挖子尾海灘，海象允許下，海軍陸戰隊AAV7突擊車可望扮演解放軍登陸艇溯淡水河口而上，搭配陸航直升機，驗證陸軍關渡指揮部部署火點與淡水河口反擊、反滲透防務。

解放軍 國防部

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