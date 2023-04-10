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柯文哲抵紐約 先去看棒球

記者林銘翰／台北10日電
民眾黨主席柯文哲(前排右一)抵美，民眾到機場接機。(圖：民眾黨提供)
民眾黨主席柯文哲(前排右一)抵美，民眾到機場接機。(圖：民眾黨提供)

台灣民眾黨主席柯文哲率團訪美，一行人抵達美國紐約，外交官出身的民眾黨秘書長周台竹率領十多位「大紐約區柯P之友聯誼會」民眾到甘迺迪國際機場接機，支持者揮舞著民眾黨旗高喊「柯總統加油」、「柯P加油」，還有人說柯文哲比他們想像中年輕很多。

柯文哲在台灣時間8日以民眾黨總統參選人的身分出訪，展開為期21天的訪美行程，成員包含台北市前副市長黃珊珊、柯文哲競選辦公室發言人陳智菡等人，預計拜會美國政府機關、國會議員及智庫等，「要讓世界認識民眾黨」。

柯文哲在美東時間8日晚上抵達紐約。柯表示，自己在飛機上吃了兩顆安眠藥，略微補充睡眠，機上的大部分時間都在看資料，而這次他的行李相當簡便，只有一個行李箱加兩個行李袋，其中「最重的一袋」是台北的朋友拜託他帶去給在美國的女兒。

柯文哲行前還特別「時尚改造」，不僅邀請總統級裁縫師李萬進訂製新西裝，更找來知名髮型師Andy設計新髮型。他受訪時笑說，「因為這個要花錢維護，維持到明年1月13日就不維持了」。

根據民眾黨規畫，柯文哲訪美首站是到美國職棒大聯盟大都會球場觀賽，接著舉辦僑胞見面會，隨後陸續前往哥倫比亞、波士頓、哈佛等大學進行交流座談；17至21日行程都在華府，將拜訪美國商會、CSET智庫、醫學中心，並到約翰霍普金斯大學與CSIS演講；最後則到休士頓拜訪當地企業、出席僑宴，預計台灣時間28日上午返抵台灣。

柯文哲 大都會 醫學

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