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陸專家：環台軍演5大特點 「不斷進逼合圍」

記者廖士鋒╱台北9日電
解放軍東部戰區8日開始對台軍演，解放軍專家點出此次軍演的五大特點。(取材自「東部戰區」微信公眾號)
解放軍東部戰區8日開始對台軍演，解放軍專家點出此次軍演的五大特點。(取材自「東部戰區」微信公眾號)

蔡英文總統過境美國並會晤美國眾院議長返國後，解放軍東部戰區8日宣布對台灣進行環島戰備警巡以及「聯合利劍」軍演，而大陸軍事專家指出，此次對台軍演有五大特點，當前參演兵力已經對台灣島形成「不斷進逼的合圍態勢」。

大陸官媒環球時報8日晚間引述軍事科學院研究員趙小卓分析指出，此次行動有五大特點。首先，此次演習是環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習兩個行動「合二為一」，「對台獨分子震懾力更強」；再者，這是一次多軍兵種聯合行動，有極強的針對性。

第三是此次演習「實戰性極強」，所有參演要素都是「實兵實裝實彈」，執行戰備警訓的艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態；第四為演習的目標非常明確，清晰，就是奪取制海權、制空權、制信息權重點檢驗奪取「制權」的能力；最後一大特點是解放軍航母山東艦也編隊參演。

趙小卓指出，目前出現在演習影片中的解放軍裝備包括火箭軍的東風-11常規導彈、陸軍的新型箱式遠端火箭炮、空軍的殲-10C戰鬥機、空警500預警機、運油-20空中加油機和海軍的052C型驅逐艦及22型導彈快艇

他強調，山東艦已經出現於台灣島東部，「當前參演兵力從台島的西部，北部、東部及南部對台灣島形成不斷進逼的合圍態勢」。

另外，具有解放軍火箭軍背景的軍事專家邵永靈則在微信公眾號發文解讀此次演習看點。她指出，福建海事局發布的實彈射擊區域接近台灣實控的莒光鄉島等地區，如果再結合前幾天的巡航巡查專項行動和今天的環島戰備警巡來看，解放軍的行動「旨在切斷台灣本島與外島之間的聯繫」。

除了表示山東艦可能是解放軍航母首次參與對台軍演外，邵永靈特別提到22型導彈快艇這項裝備，她指出，這是當初解放軍「空潛快」戰略下的特殊產物，隨著其海軍逐漸走向藍海深洋，022型導彈艇已經很少在軍演中亮相。這型快艇勝在載彈量大，可搭載8枚鷹擊-83反艦導彈，火力兇猛，再加上高達50節的航速，可以比解放軍或海警的大型艦艇「更快趕到事發海域」。

解放軍 快艇 眾院

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