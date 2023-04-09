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麥考爾會蔡英文 建議台引進馬斯克星鏈 加強嚇阻北京

編譯易起宇╱綜合9日電
眾議院外委會主席麥考爾(左)率團抵台訪問，蔡英文總統8日在台北賓館設宴款待訪團。圖為兩人席間交流意見。(中央社)
眾議院外委會主席麥考爾(左)率團抵台訪問，蔡英文總統8日在台北賓館設宴款待訪團。圖為兩人席間交流意見。(中央社)

抵台訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾和阿肯色州議員希爾表示，他們已和蔡英文總統討論過將馬斯克的衛星系統「星鏈」（Starlink）帶來台灣的可能性，以協助台灣嚇阻中國大陸。

彭博資訊報導，麥考爾和希爾表示，這件事情是他們8日與蔡英文總統會談所談到的「建設性要點」之一。這兩位共和黨議員並未表示，他們是否有和馬斯克或星鏈團隊討論過這個構想。

總統府聲明說，麥考爾率領的代表團這次與台灣領導高層會面，討論了包括半導體和航空在內的許多產業。

去年馬斯克曾提案將台灣部分控制權交給北京，以解決台海緊張，惹怒台灣當局。他之後也表示，北京當局曾向他尋求保證，不會在中國大陸提供星鏈網路服務。

麥考爾8日表示：「北京非常擅於所謂的情報、監視與偵察。他們具有很高的觀測能力，能觀測到太平洋上的所有事情。在這個地區，他們有時甚至比我們還要厲害。而台灣在這些方面則是一竅不通。」希爾表示，由於台灣海底電纜的脆弱性，台灣將能受益於星鏈的衛星網路系統。

另據中央社報導，賴清德副總統6日下午接見訪團，感謝麥考爾為印太區域和平穩定奔走，在台海情勢趨於緊張之際，用行動表達對台支持。

賴清德說，台灣民眾熱愛和平，但是備戰才能避戰，能戰才能止戰，台灣了解區域和平穩定的責任，今年整體國防預算已逾新台幣5000億元(約163億美元)，並根據全民國防理念來調整兵力部署，希望展現守護台灣、維護印太和平穩定的決心。

他說，台灣不大，卻是國際上一股良善力量，在世界繁榮與穩定發展上，也願意扮演正面、關鍵力量；台灣今天願意與國際社會合作，亦希望未來在關鍵時刻，國際社會能擁抱台灣。

麥考爾回應指出，台灣的半導體產業扮演全球經濟關鍵角色，他非常期待美國國會努力推動與台灣簽訂自由貿易協定及「避免雙重課稅協定」，確保台灣能在美國進行公平投資；他說，美國會支持台灣，並且保護台灣，這是眾議院外交委員會的目標，希望對台軍售能儘快交付，讓台灣強化防衛能力，不受外在威脅。

北京 馬斯克 賴清德

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