我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

港媒：馬英九登陸5破禁忌 游盈隆：馬百無禁忌掀旋風

台灣新聞組／台北7日電
馬前總統3月28日在中山陵寫下「和平奮鬥 振興中華」。(記者賴錦宏／攝影)
馬前總統3月28日在中山陵寫下「和平奮鬥 振興中華」。(記者賴錦宏／攝影)

前總統馬英九周五返台，結束12天的大陸之旅。他先後到了大陸多個省市祭祖和交流，包括南京、武漢、長沙、重慶與上海。香港媒體指出，馬英九此行登陸「五破」兩岸禁忌言行，包括多次在大陸提及「前總統」、「民國」、「民國年號」、「五權憲法」等，都是台灣赴陸人士的首例。此外，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書指出，馬英九此行幾乎是百無禁忌，什麼話都敢講，「在中國各省掀起一陣旋風」。

港媒7日報導稱，馬英九是兩岸分治74年以來首位踏足大陸的台灣卸任最高領導人，極具歷史意義。在兩岸緊張局勢下，馬英九訪問大陸已是一大突破。

報導還「盤點」馬英九此行五度突破兩岸禁忌言行，包括在中山陵題字寫「民國年號」；辛亥革命博物院振臂高呼「三民主義、五權憲法」；湘潭縣祭祖六提「民國」；自稱「當選中華民國總統」；湖南大學致詞提「一中各表」，稱「台灣、大陸都是中華民國」。

馬英九在3月28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，他在鞠躬致敬後發表公開談話，開頭第一句就是「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。馬英九這次公開致詞，在眾多中外媒體面前公開多次提及「中華民國」。

中山陵內，馬英九親題「和平奮鬥、振興中華」八個字，署名只寫上「馬英九」，在題字落款則寫民國年號「百十二」，形同在大陸確認「中華民國存在」是現在進行式。不過，因馬英九只寫年號，未有寫「民國」，一度遭綠營批評。

3月30日，馬英九在辛亥革命博物院參訪時，站在國父孫中山曾經站過的講台處，揮臂興奮高呼：「三民主義、五權憲法」！據出，大陸在紀念辛亥革命時，會推崇孫中山的「三民主義」，但「五權憲法」則較少提及。台灣「中華民國憲法」是以「五權憲法」為基礎，但大陸的《中華人民共和國憲法》則和「五權憲法」無關。

馬英九4月1日上午前往湖南省湘潭市湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村祖墳祭祖。他在讀祭文時，六度提及「民國」，其中提到年份時皆以「民國」紀年。馬英九當時說：「我在民國97年跟111年，兩次當選中華民國總統，八年任內秉持您讀書為善的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民」。馬英九祭祖時還稱，「自己執政的八年」，是台灣與中國大陸分治70年最和平繁榮的階段。

馬英九4月2日上午率大九學堂學生赴湖南大學交流。馬英九在致詞時提到：「我們國家在1997年修改了《憲法》，我們國家有分兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。

他指出，「台灣地區是指台澎金馬，大陸地區就是台澎金馬以外我們的領土。各位懂我的意思嗎？所以不論是在台灣、不論在大陸，在《憲法》都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。在大陸1983年版《憲法》前言裡提到，台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。」

這也是中華民國卸任元首，首次在大陸宣示中華民國主權範圍。據報導，馬英九提出的「兩岸都是中華民國」論，雖然大陸傳媒均未有報導，但在台灣引起一片熱議。

民進黨曾指「一中各表」是國民黨騙人的，大陸只有「一中原則」，沒有「一中各表」。馬英九這次公開在大陸講「一中各表」，而北京官方並沒有強烈反應，令「一中各表」成為事實。

另外，游盈隆指出，馬英九此行什麼話都敢講，主人愛聽的，他講，例如「九二共識」、「兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族」等等；主人不愛聽的，他也講，例如多次提到中華民國，還自稱總統，甚至還引用中華民國憲法修正條款和兩岸人民關係條例，將大陸領土納入中華民國。他說，「這無異在回教徒面前吃豬肉，簡直是公然挑釁，中共心理不是滋味，但為了「2024拉下民進黨」，姑且隱忍一下。」

馬前總統4月２日在湖南大學學生交流中，強調台灣及大陸都是中華民國國土。(記者賴錦...
馬前總統4月２日在湖南大學學生交流中，強調台灣及大陸都是中華民國國土。(記者賴錦宏／攝影)
前總統馬英九7日上午返台，結束此次12天的中國大陸之旅。(記者賴錦宏／攝影)
前總統馬英九7日上午返台，結束此次12天的中國大陸之旅。(記者賴錦宏／攝影)

馬英九 中華民國 民進黨

上一則

高端內線案起訴2人 被批抓小放大 在野黨：應追大鯨魚

下一則

淨零難達成 李遠哲：台灣領導團隊缺遠見

延伸閱讀

港媒盤點馬英九中國行 指「五破」兩岸禁忌言行

港媒盤點馬英九中國行 指「五破」兩岸禁忌言行
國台辦主任宋濤為馬英九餞行 稱家裡面的事商量著辦

國台辦主任宋濤為馬英九餞行 稱家裡面的事商量著辦
馬英九大陸行受關注 中國旅美學者揭陸要達到「2目的」

馬英九大陸行受關注 中國旅美學者揭陸要達到「2目的」
馬英九訪陸最末站 民眾雨中夾道歡迎直呼 「馬總統」

馬英九訪陸最末站 民眾雨中夾道歡迎直呼 「馬總統」

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

2023-04-04 08:33
湖南省委書記沈曉明1日晚會晤馬英九。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

2023-04-01 08:55

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴