大陸制裁蕭美琴 台陸委會：將適時反制

在蔡英文總統與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤後，北京當局隨即於昨日宣布對包括台北駐美代表蕭美琴在內的台灣和美國「台獨分子」和機構實施制裁，這也是蕭美琴第二度遭大陸「制裁」。去年8月時任美國眾議長裴洛西訪台後，大陸就曾以同樣理由宣布對蕭美琴等七名「台獨頑固分子」實施制裁。

對此陸委會批評中共 此舉是意圖恫嚇台灣、製造寒蟬效應；民進黨 立委許智傑說，大陸禁止蕭美琴及家屬進入大陸跟港澳地區，再次證明台灣跟大陸是不同國家。民眾黨立委張其祿認為，此舉「威脅意味」大於實質效果。

中共中央台辦發言人表示，「蕭美琴挾洋自重，『倚美謀獨』，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀『獨』本性。大陸方面決定對蕭美琴實施進一步制裁，嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門 特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮也宣布，台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」在民進黨當局指使下，在國際上大肆兜售「台獨」主張，陸方決定對上述兩家機構採取懲戒措施。

大陸外交部也宣布，對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及兩機構相關負責人採取反制措施。

陸委會批評中共此舉是意圖恫嚇台灣、製造寒蟬效應，嚴重破壞兩岸關係，政府對此敵意行徑表達嚴正抗議與不滿；政府將視事態發展，適時採取必要反制作為，以保障國家安全與民眾權益，並將向國際社會揭露「中共企圖併吞台灣、打壓台灣民主，及挑戰台海秩序的惡劣行徑」。

對此民進黨許智傑表示，中共用制裁手段，證明台美外交表現真的太好，禁止蕭美琴及家屬進入大陸跟港澳地區，「不就再次證明台灣跟大陸是不同國家嗎？」時代力量立委王婉諭也表示，大陸對我國駐外人員制裁應該是光榮的勳章，代表蕭美琴傑出表現受到中共「肯定」。

民眾黨立委陳琬惠則說，蕭美琴在台美關係的努力有目共睹，但呼籲民進黨政府這次面對狀況不應像過往那樣一味「譴責」，真正維護權益方式應是積極突破困境，極力爭取務實相處，建立平等兩岸的對話，持續參與國際事務，才能增加跟大陸和平共處的籌碼以及我國國際生存空間。