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黑白集／憲法守護者變執政者護身符 大法官看哪本憲法？

黑白集

前總統馬英九在大陸搬出中華民國憲法，指台灣、大陸在憲法上都屬一個中國，都是中華民國。陸方還沒反應，反倒陸委會批馬唱和中共主張，連過境美國的蔡英文總統都酸說那是1970年代的論述，跟現在環境有差距。但蔡政府幾時正視過中華民國憲法？

其實，馬英九論述所依據的中華民國憲法與增修條文至今未變，但蔡英文卻把它竄改成兩個版本，拋棄1970論述，擁抱2023新憲；就像她把中華民國歷史橫刀切成72年一樣。

最能詮釋憲法精神者，本應是大法官，而大法官即將全數由蔡英文提名任命，但檢視蔡總統上任後任命的大法官，卻不乏對中華民國憲法毫無認同者。

蔡英文提名的許志雄大法官曾說，中華民國是中國廢棄不用的國號，還直言台灣需要合時合身合用的憲法；他更稱憲法上的「固有疆域」，「沒有任何意義」。另名大法官黃昭元也曾表示：中華民國僅是內部講講，用以滿足鄉愁。至於蔡英文甘冒違憲爭議任命的司法院長許宗力，過去在國會接受審查時，更公開表態：中華民國的主權不及於對岸，兩岸是特殊國與國關係。

蔡英文選擇不認同中華民國憲法者負責解釋憲法，因為她要的不是憲法的守護者，而是執政者的護身符。接下來她將提名四位大法官，擁抱的又是哪本憲法？

中華民國 蔡英文 大法官

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