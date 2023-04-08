雙英畫平行線 台灣續走鋼索 國家戰略陷失衡危機

前總統馬英九（中）結束到大陸的祭祖訪問，多名國民黨籍立委也到登機門前揮舞著國旗歡迎馬英九歸國，隨後立委們也獻花給馬英九。(記者季相儒／攝影)

前總統馬英九 登陸祭祖，蔡英文 總統也出訪中美洲並過境美國，兩人同日返台。雙英出訪，一個拚和平，一個拚外交，可惜兩人畫了兩條缺乏交集的平行線，甚至返台前還為憲法一中交火，內外政治效應持續激盪擴大。

馬英九以祭祖為名登陸，刻意降低政治性，但在大陸卻把中華民國 和中華民國憲法推到最高點。馬英九的祭祖，骨肉親情自然流露；他透過歷史與文化傳統自然闡釋「兩岸一家親」；他用實踐證明中華民國的存在，並讓中華民國重新成為兩岸的重要聯結，更用中華民國憲法闡釋「一個中國」的事實，同時撐開兩岸各自表述的空間。

當陸委會批評馬英九唱和中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張時，為什麼看不到馬英九說台灣和大陸「都是我們中華民國」的豪氣與驕傲？也許不能怪陸委會意識形態障目；連蔡英文都酸說馬的論述是1970年代的論述，跟現在的環境有些差距。但憲法與增修條文現在還在實施，是蔡英文用「四個堅持」偷天換日，把憲法一中變成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「兩國論」。難怪，蔡英文還需要瓜地馬拉總統教她，台灣是「唯一且真正的中國」。

馬英九登陸，綠營政治口水一路相隨，但馬仍為蔡政府示範了如何依據中華民國憲法及兩岸關係條例處理兩岸定位與相關事務；雖然蔡英文已經忘了自己的這項承諾。馬英九其實只是遵憲依法的談話，卻在大陸完全突破極限，不但帶給國民黨兩岸新論述重要的啟示，也對於恢復兩岸關係的和平穩定發展，提供了一把金鑰匙。

至於蔡英文出訪，重頭戲當然是與美國眾院議長麥卡錫會面的突破；這是中華民國總統在美國會見的最高層級政治人物。不過，整個過境行程，顯得謹慎、低調而壓抑。尤其過境紐約時，外傳預定對談的前國務卿龐培歐並未現身，連與美國國會議員的會面，都在四天後才予證實。殊難想像，中華民國總統在美國境內會晤美國國會議員，竟須低調祕密進行？

白宮有美國兩黨競爭的考量，更有來自陸方的壓力。美國與北京溝通，不斷重申蔡英文私人非官方、過境非訪問的例行性質，不見美國官員，符合一中政策，北京不應反應過度。而麥卡錫即使有政治抗中需求，高調公布蔡麥會，廣邀媒體採訪，但談話也溫和許多。麥卡錫強調美國國會對台灣的跨黨派支持，但又說國會議員並未試圖改變與北京維持官方關係、與台灣維持非官方關係的慣例；北京沒有必要報復，中國大陸應該和美國往來。美國管控風險，蔡英文猶如走鋼索過境。

中共的反應，目前尚只看到海巡巡查，以及對台灣駐美代表蕭美琴和遠景基金會等二機構的制裁；一般預期應不如裴洛西訪台時強烈。畢竟蔡英文已勸阻麥卡錫訪台，改於過境時會晤；白宮也謹慎低調，麥卡錫談話更未見反共激情。而中共正塑造和平新形象，也還在接待法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩，又逢馬英九訪陸，中共反制蔡麥會的力道，也許另有斟酌。但台灣想讓中共習慣我總統與美國國會議長會晤的新常態，恐怕還要付出一些代價。