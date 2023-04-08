加拿大跨黨派眾議員團將訪台 首度聚焦國防安全

加拿大 眾議院跨黨派議員訪問團將於10日訪台。過去加拿大議員訪台都以經貿文化交流為主，這次是首度以國防、外交和安全為主軸，希望就因應中國干預，進一步與台灣合作。

這支訪團共有10名加拿大眾議員 ，團長是眾議院國防委員會主席、自由黨議員馬凱（John McKay）。馬凱接受中央社電話專訪時強調，這個訪團的議員都是專責國防、外交和國安領域的重量級議員。

外交方面有保守黨專責外交事務的議員莊文浩（Michael Chong）、新民主黨 專責外交事務的議員麥佛遜（Heather McPherson）、魁人政團黨（Bloc Quebecois）眾議員貝哲洪（Stephane Bergeron）。

國防方面有擔任國防委員會副主席的保守黨議員貝詹（James Bezan）、新民主黨專責國防事務的議員賈里森（Randall Garrison）。

還有保守黨專責公共安全事務的丹喬（Raquel Dancho），以及擔任加中關係特別委員會主席的自由黨議員哈迪（Ken Hardie）等。

馬凱說：「這些都是自由黨、保守黨、新民主黨和魁人政團四大政黨具份量的議員，此行顯示出我們對台灣的重視。加台雖沒有正式外交關係，國會外交亦能成為一種重要的聯繫管道。」

上個月底眾議院加中關係委員會「台灣報告書」出爐，馬凱認為，這份報告全面描繪了加台關係，台灣的自由民主是世界典範，訪問團希望傳遞支持台灣和台灣人民的理念；而加拿大努力提升在亞太地區的影響力，當然更必須與台灣這個理念相近的亞太國家合作。

加拿大議員團此行訪台除了將會晤正副總統外，馬凱特別期待與國防部和國安機構交流。

他說：「加拿大正努力應對來自中國的干預，台灣在對抗假訊息上很有成就，我想聽聽台灣的經驗，相信加台兩方未來可以在這方面多合作，共同抵抗外部威脅。」

被問到中國日前嚴詞批評加拿大的「台灣報告書」是試圖虛化、掏空一個中國原則，眾議員團此次訪台是否會加劇雙邊緊張關係，馬凱說：「加中台三方關係本來就很複雜。中國當然可以批評反對，但加拿大有絕對自主權，我們與台灣關係也是很長久的，會繼續按照我們的心意而行。」

渥太華大學教授史國良（Scott Simon）樂見加拿大重量級眾議員訪台，他建議加台雙方儘快展開國防安全上的合作。

他舉例說：「加拿大應主動邀請台灣作為觀察員，參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）和其他演習；加拿大和台灣都是海洋國家，可以一起在海岸警衛隊上合作；加台還可以在網絡科技和人工智慧等方面加強合作，共同抵禦中國的軍事科技。」

史國良還提到，現在加拿大看待台灣地位完全不同了，清楚表明「一個中國政策」並未承認台灣就是中國的一部分，因此官員之間的互訪完全不是問題。

他舉例，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）已經和台灣行政院政務委員鄧振中就『投資促進及保障協議』（FIPA）商談多次，相信伍鳳儀應能很快訪台。」

去年10月，台加國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）率團訪台，如今規模更大的眾議員團將於10日抵台訪問。

駐加拿大代表曾厚仁感謝加拿大朝野齊力挺台。他說，台加關係面向很廣，很多議題上都保持長期合作關係，但國防和安全的議題在此時間點受到更多聚焦，這個跨黨派訪問團成員又都是國防外交領域的資深議員，重要性不言而喻。