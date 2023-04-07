我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

國台辦主任宋濤為馬英九餞行 稱家裡面的事商量著辦

特派記者賴錦宏／上海報導
3月31日中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（右）與前總統馬英九（左）同乘高鐵從武漢赴長沙。（新華社）
3月31日中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（右）與前總統馬英九（左）同乘高鐵從武漢赴長沙。（新華社）

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤6日在上海為馬英九前總統一行餞行，飯後，馬英九和「大九學堂」學生在白蓮涇旅遊碼頭，登上「申城之光」號遊艇，遊覽黃浦江外灘兩岸風光，宋濤全程陪同。宋濤表示，馬英九先生此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。希望兩岸同胞多交流、常來往，大陸將為此創造條件、提供便利。

據新華社報導，宋濤指出，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和「九二共識」，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。決不能容忍「台獨」分裂行徑，勾連外部勢力搞台獨注定失敗。兩岸同胞要相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。

馬英九則表示，這次到大陸祭祖、交流，深切體會兩岸應珍惜「九二共識」共同政治基礎，在此基礎上恢復交流，避戰謀和。兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，應一起推動和平，奮鬥合作，振興中華。

馬英九6日上午率大九學堂學生與上海復旦大學師生交流時表示，他看到大陸電視台製作其祭祖掃墓的影片，點閱已1億多次，他覺得這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的「家國情懷」。

馬英九在復旦大學再次提及兩岸年輕人交流的重要性，他認為，多一分接觸、兩岸多一分情誼，友誼愈深厚，兩岸之間衝突發生的機率就愈低。

來源：聯合新聞網

馬英九6日中午前往上海和平飯店，由大陸全國台企聯會長李政宏等人率隊歡迎。這也是馬英九此行唯一一次在大陸和在當地生活的台商、台青台胞座談。馬英九和台商一一擊掌，感謝台商對台灣經濟與兩岸經濟社會的貢獻，勉勵台商再接再厲，在大陸勇敢打拚，創造更輝煌的成績。

廈門市台協前會長吳家瑩座談時表示，在當前兩岸關係緊張的氛圍下，馬英九此行無疑具有「破冰」的歷史意義。吳家瑩稱，作為在大陸發展20多年的台商，他真切地感悟到，「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」。

此外，多位台商都表示，堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，在此基礎上推進兩岸關係和平發展，相信兩岸的中國人一定能夠攜起手來，共創中華民族復興的美好未來。

馬英九7日上午將結束訪陸行程回台，大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委兼市委秘書長張為、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東等人，將到上海浦東機場為馬英九一行送機。

「申城之光」遊輪是黃埔江新型遊輪，每小時租船費用據稱達人民幣5萬元。（取材自微博...
「申城之光」遊輪是黃埔江新型遊輪，每小時租船費用據稱達人民幣5萬元。（取材自微博）

馬英九 中共 國務院

上一則

馬英九大陸行受關注 中國旅美學者揭陸要達到「2目的」

下一則

邦誼再生變？路透：巴拉圭恐棄台 美難著力

延伸閱讀

馬英九拋兩岸同屬中國 陳建仁：台灣主權獨立互不隸屬

馬英九拋兩岸同屬中國 陳建仁：台灣主權獨立互不隸屬
馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述
宋濤為馬英九餞行 稱中國將為兩岸交流提供便利

宋濤為馬英九餞行 稱中國將為兩岸交流提供便利
馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」

馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治