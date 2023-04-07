國台辦主任宋濤為馬英九餞行 稱家裡面的事商量著辦

3月31日中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（右）與前總統馬英九（左）同乘高鐵從武漢赴長沙。（新華社）

中共 中央台辦、國務院 台辦主任宋濤6日在上海為馬英九 前總統一行餞行，飯後，馬英九和「大九學堂」學生在白蓮涇旅遊碼頭，登上「申城之光」號遊艇，遊覽黃浦江外灘兩岸風光，宋濤全程陪同。宋濤表示，馬英九先生此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。希望兩岸同胞多交流、常來往，大陸將為此創造條件、提供便利。

據新華社報導，宋濤指出，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和「九二共識」，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。決不能容忍「台獨」分裂行徑，勾連外部勢力搞台獨注定失敗。兩岸同胞要相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。

馬英九則表示，這次到大陸祭祖、交流，深切體會兩岸應珍惜「九二共識」共同政治基礎，在此基礎上恢復交流，避戰謀和。兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，應一起推動和平，奮鬥合作，振興中華。

馬英九6日上午率大九學堂學生與上海復旦大學師生交流時表示，他看到大陸電視台製作其祭祖掃墓的影片，點閱已1億多次，他覺得這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的「家國情懷」。

馬英九在復旦大學再次提及兩岸年輕人交流的重要性，他認為，多一分接觸、兩岸多一分情誼，友誼愈深厚，兩岸之間衝突發生的機率就愈低。

來源：聯合新聞網

馬英九6日中午前往上海和平飯店，由大陸全國台企聯會長李政宏等人率隊歡迎。這也是馬英九此行唯一一次在大陸和在當地生活的台商、台青台胞座談。馬英九和台商一一擊掌，感謝台商對台灣經濟與兩岸經濟社會的貢獻，勉勵台商再接再厲，在大陸勇敢打拚，創造更輝煌的成績。

廈門市台協前會長吳家瑩座談時表示，在當前兩岸關係緊張的氛圍下，馬英九此行無疑具有「破冰」的歷史意義。吳家瑩稱，作為在大陸發展20多年的台商，他真切地感悟到，「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」。

此外，多位台商都表示，堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，在此基礎上推進兩岸關係和平發展，相信兩岸的中國人一定能夠攜起手來，共創中華民族復興的美好未來。