新聞評論／陸方「聯合巡航巡查」新招 意欲何為？

福建海事局5日公告啟動台海中北部聯合巡航巡查行動。(取材自福建海事微信公眾號)

蔡英文總統與美國眾院議長麥卡錫 的會晤，終於還是按照原計畫舉行，總計有18位眾議員與會。北京 必然大為不滿，會採取反制行動，也在各界預期之內。不過北京方面的招式，並非以往的針對性軍演，而是5日一早由福建海事局宣告，進行「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，隨即中央電視台報導，該行動將重點巡查維護台灣海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序，保障「小三通」客運船舶航行安全。相較之下，沒有解放軍機艦傾巢而出的大規模操演，難道不擔心被認為是紙老虎？

這當然一方面源於，北京和華府都很清楚，雙方儘管存在彼此爭霸的矛盾，但至少目前沒有任何一方，想要走到圖窮匕現的攤牌局面：美國海軍尼米茲號航艦打擊群，正與日韓海軍在東海演習；如果解放軍此時也要大規模出動操演，勢必造成高度緊張，甚至可能擦槍走火，出現預期之外的變數。

另一方面，美方也非一味壓迫北京：原本要飛往台北的麥卡錫議長，最後改為與蔡英文總統在加州會晤，蔡總統去程過境，雖然在美東的紐約，但行程也被刻意限縮低調；更何況，馬英九此時正在大陸訪問，雖然他公開大倡「各表」與「中華民國」，至少有助九二共識在台灣的形象提振。凡此種種都代表，此時並非對台發動傳統武嚇的良好時機。

然而對中共 而言，已經標榜要「堅決回擊」，當然不可能硬吞下去。這次拋出的聯合巡航巡查，對其的確堪稱另闢蹊徑，一方面避免動用武力這種高風險手段，同時在宣示一中主權方面不退反進。

目前為止，中共透過媒體宣傳突出的重點，是福建海事局去年剛引進的大型巡護救難船海巡06號。海事局屬於大陸的交通運輸部，並非海軍或海警（屬於武警系統，亦在中央軍委指揮下）。另一角度，隨著季節變換，台灣海峽冬季魚汛進入尾聲，大陸沿岸的走私活動進入高峰期，運用海巡船艦在台灣海峽執行巡弋執法，便顯得更具正當性。此舉凸顯大陸對台灣海峽大部分海域，包括中線以東水域的管轄權，等於是對台灣進行法律戰，更可進一步否定台方堅持的中線默契。

依據中共公布的領海基線，台灣海峽屬於其專屬經濟區（台方稱專屬經濟海域）。大陸的《海上安全交通法》前年修訂時，將適用範圍由「沿海水域」更改為「管轄海域」，如今派出公務船在台海執法，更能夠自圓其說。此外，既然標榜「聯合」巡航巡查，海警甚至海軍，自然都可以參與，當海巡執行安檢或畫設禁限制範圍時，在第二線扮演後盾。

這種招式的強度也具備視局勢而調整的彈性：如果「蔡麥會」或其他美國、台灣方面行動太令北京惱火，巡邏安檢可能進一步提升。對方可能對於台方往來金馬船隻，基於安全或環保等理由實施攔檢，甚至可能進一步要求，凡駛往台灣港口的船隻，須先赴大陸港口報關。當然此舉絕對「玩很大」，不只台灣難以忍受，包括美國在內的各國也難以坐視。以目前的局勢看來，除非各方不斷在惡意螺旋上拚命加碼，否則短期內不至於走到如此局面。

儘管短期內釀成另一次台海危機的機會不大，不過正如戰略學者先前警告過的，隨著船隻定位系統的發達，全球所有商船在海上的位置、航向等資訊，在網際網路上一目了然。未來兩岸局勢如果惡化，大陸很可能根本不必對台海水域宣告全面性封鎖，只需要針對特定船隻，例如載運天然氣或原油的輪船，實施「針對性強制檢查」（Targeted Maritime Coercive Quarantine）。如此動作足以讓一般航商顧慮到風險而打退堂鼓。對於要將全國半數能源來源，押在存量只有11天的液態天然氣，只要連續23艘船不進港，就可能耗盡庫存的台灣，如此的能源戰略當真能夠因應戰時？能夠成為總統形容的「堅韌之島」？恐怕是全球最大的笑話。