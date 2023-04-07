LA見兄姊 蔡英文：有點激動

蔡英文總統將結束出訪行程，美西時間5日在洛杉磯與兄姊會面。(記者丘采薇／攝影)

蔡英文 總統在美西時間5日完成「蔡麥會」之後，在洛杉磯市中心舉辦僑宴，久違家人也與會。包括大姊蔡鳳嬌、二姊蔡瀛如及哥哥蔡瀛政都到場參與。

蔡英文表示，她已經好幾年沒看到哥哥姊姊，「看到他們是有點激動，不過因為行程很忙，沒辦法跟他們坐下來好好談一談，希望他們撥時間回台灣走走看看」。她也說，在美國僑界有很多台灣鄉親，疫情 過後，希望大家也找機會回家看看，跟家人朋友回家見面。

對於蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫在雷根圖書館會晤，蔡鳳嬌說，她從電視上看到蔡麥會，台美關係有這樣的突破，是大家都樂見的事，跟妹妹已經有六年沒見，這次見到很開心。

蔡英文即將結束出訪行程返台，對於此次「蔡麥會」有外媒稱「風險控管佳」、是台美關係最好時刻。

如何交棒給下一任總統？蔡英文表示，她以現任總統角色主導的外交政策，是對台灣最好的政策，未來不論是哪一個黨的候選人當選總統，也希望能以確保台灣最佳利益來形塑外交政策，「希望未來的總統都能延續跟加以考慮」。

被問到副總統賴清德 未來是否會延續路線？蔡總統說，這問題有點超越時空，在美國對於台灣國內選舉跟政治就不多做評論。「我現在執行的外交政策跟所有相關政策，都是以一個總統對台灣的最佳利益考量，希望未來總統延續。」