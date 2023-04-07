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不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

蔡麥會北京反應淡定 彭博：有3理由

編譯劉忠勇╱綜合7日電
陸委會6日舉行例行記者會，正值蔡麥會引起北京不滿，陸委會副主委詹志宏表示，不會改變台灣走向國際。(記者邱德祥／攝影)
陸委會6日舉行例行記者會，正值蔡麥會引起北京不滿，陸委會副主委詹志宏表示，不會改變台灣走向國際。(記者邱德祥／攝影)

美國眾院前議長裴洛西去年一飛抵台北，北京不到一個小時就宣布將試射飛彈、並在台灣周邊舉行軍演。彭博資訊指出，由此標準來看，蔡英文總統這次在美國本土和眾議院議長麥卡錫會面，北京最初反應還算淡定。

在蔡麥會後，中方照例發布聲明譴責，還派航空母艦到台灣南部海域，不過台灣國防部6日上午表示，在過去24小時內，在台海周邊只偵測到共機一架次、共艦三艘次。

連環球時報前總編輯胡錫進也克制了些，僅在微博表示，北京終會讓蔡英文因會見麥卡錫付出代價：「這場遊戲才剛開始。」

彭博資訊指出，習近平或許未來幾天會採取更激進軍事回應，但目前看來，至少有三個按兵不動的理由。

一、習近平正在接待法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩，希望為中方版的「烏克蘭和平計畫」爭取支持，反制美國阻止中國獲得先進半導體等新技術的作為。巴西總統魯拉下周也將訪中，據說有意促成俄羅斯和烏克蘭間的和平對話。

澳洲國立大學台灣政治和兩岸關係專家宋文笛說，如果北京此時大幅升高軍事緊張局面，無疑會讓范德賴恩和馬克宏相當尷尬，歐洲內部任何對中國持鴿派立場的聲音在很長一段時間內會受到抑制。

二、中方去年對台演習，促使許多歐洲領導人開始將中國與俄羅斯相提並論，強化北京會很快入侵台灣的想法。如今各國政府和企業已評估在中國大陸的曝險，大陸才剛開始的疫後經濟復甦勢必受挫。

習近平最近正設法將中國大陸重塑為世界和平的力量。除提出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，又同意支持斯里蘭卡債務減免協議，幫助沙烏地阿拉伯與伊朗恢復正常外交關係，也修復與法國和澳洲等美國主要盟友的關係。

三、台灣明年1月將舉行總統大選，是另一個讓習近平克制下重手的因素，因任何升高的軍事威脅都有助民進黨選情。前總統馬英九還在大陸訪問，北京對蔡英文訪美做出激進回應，將不利國民黨選情。

北京 習近平 烏克蘭

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