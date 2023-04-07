陸聯合巡航稱將登檢 新竹艦跟監 陸委會控陸：干擾

北京5日派出「海巡06」，在台灣海峽中北部聯合巡航巡查三天。(中新社)

大陸5日起展開為期三天「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，聲稱將對兩岸直航貨船、小三通客貨船實施現場檢查；大陸巡查輪「海巡06」昨天下午行動趨於活躍，台方海巡署新竹艦在附近緊盯監控，陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天指出，尚未有台方船舶遭登船臨檢、騷擾。

根據兩岸慣例，除非有明顯違法事證，證明貨客船有毒品 、走私、綁架等重大刑案嫌疑，兩岸海巡單位都不會登檢對方船舶，迄今尚未打破慣例，因此當陸方表示將登檢兩岸通商貨船、作業船，引發台灣高度重視。

海巡署表示，已經通報各客貨船，遇陸方海警船不可停船受登檢，要立即通報海巡署專線；台灣航運業者也接獲航港局通知，應拒絕陸方海警登檢要求並通報海巡署協助戒護。但有船務代理業者說，海上「孤立無援」，如果拒絕，發生什麼狀況難以逆料，若被登檢，船長可能會選擇配合，事後再通報。

蔡英文總統與美國眾議院議長、議員見面，大陸5日派遣6000噸大型巡航救助船「海巡06」號在台灣海峽巡查。海委會為防止大陸以過當行為危及台灣管轄海域的民眾航行自由與安全，派遣新竹艦監控。

新竹艦距「海巡06」最近距離約莫0.5海里，換算陸上距離不到1公里，截至昨晚，雙方均克制未有衝突，海委會期待北京 不要有任何過當舉動，破壞區域和平穩定。

陸委會副主委詹志宏表示，海巡和軍艦是不同性質，陸方慣用海巡船舶實施非海巡任務。此次「他們含含糊糊的一個講法」，對於往來台灣海峽附近所有船隻，包括任何國家國籍的船舶都是一種不便，甚至是干擾，這是一種不文明的做法。

陸委會5日深夜發新聞稿指出，若陸方執意採取片面無理作為，台方勢將被迫採取相應作為。

北京大學國際關係學院教授賈慶國接受香港文匯報訪問指出，蔡麥會再次挑戰北京在台灣問題上的底線，在台海巡航巡查，是強化「一個中國原則」的表態。