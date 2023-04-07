我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

邦誼再生變？路透：巴拉圭恐棄台 美難著力

台灣新聞組╱綜合7日電
外交部大廳目前還掛著台灣14個邦交國的國旗，巴拉圭（左六）的國旗可能是下一個被撤下的旗幟。(本報資料照片)
外交部大廳目前還掛著台灣14個邦交國的國旗，巴拉圭（左六）的國旗可能是下一個被撤下的旗幟。(本報資料照片)

路透報導，美國官員愈來愈覺得，下一個與台灣斷交與中國建交的美洲國家可能是巴拉圭，而拜登政府對此恐難著力。

宏都拉斯上月與台灣斷交改與大陸建交後，一些美國決策者與獨立分析家認為，巴拉圭是近期最有可能與台斷交的國家，尤其是如果該國反對派贏得4月30日選舉，有可能依照農業遊說團體要求，兌現其改與大陸建交的承諾。

曾任美國前總統歐巴馬顧問、現任華府智庫「威爾遜中心」拉丁美洲計畫主任的蓋登說：「巴拉圭顯然是各方爭相拉攏的國家」。

台灣若再失邦交國，一來重創美國，顯示華府無力防止台灣流失邦交國，二來讓大陸得以在美國後院擴大足跡。

路透採訪三位美國官員與數名熟悉此事的消息人士，他們認為在遏阻台灣邦交國轉向北京一事上，拜登政府能動用的選項有限，有些人表示，台灣本身似已接受將失去更多的美洲盟邦。

這種看法比拜登幕僚的公開說法更為悲觀。美國消息人士還說，這也解釋了宏都拉斯不久前與大陸建交，華府何以默不吭聲。

巴拉圭反對派候選人艾里格里表示，如果他贏得總統大選，將與台灣斷交改與北京建交，以提高巴國大豆與牛肉出口。執政保守派政黨紅黨候選人潘尼亞則矢言，若他贏得選舉，與台灣的邦交將不受影響。民調顯示巴拉圭選情緊繃，輸贏難以預料。

邦交 拜登 華府

上一則

國台辦主任宋濤為馬英九餞行 稱家裡面的事商量著辦

下一則

國民黨總統提名 侯友宜稱無懼挑戰 郭台銘喊全民徵召

延伸閱讀

蔡英文會晤麥卡錫 紐時：北京顧及台灣大選反應克制

蔡英文會晤麥卡錫 紐時：北京顧及台灣大選反應克制
美眾院外委會主席率團訪台 台外交部：誠摯歡迎

美眾院外委會主席率團訪台 台外交部：誠摯歡迎
先氣球事件、再蔡麥會 布林肯訪中更難

先氣球事件、再蔡麥會 布林肯訪中更難
「我們不怕中國」兩黨議員談蔡麥會：支持台灣朋友

「我們不怕中國」兩黨議員談蔡麥會：支持台灣朋友

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治