邦誼再生變？路透：巴拉圭恐棄台 美難著力

外交部大廳目前還掛著台灣14個邦交國的國旗，巴拉圭（左六）的國旗可能是下一個被撤下的旗幟。(本報資料照片)

路透報導，美國官員愈來愈覺得，下一個與台灣斷交與中國建交的美洲國家可能是巴拉圭，而拜登 政府對此恐難著力。

宏都拉斯上月與台灣斷交改與大陸建交後，一些美國決策者與獨立分析家認為，巴拉圭是近期最有可能與台斷交的國家，尤其是如果該國反對派贏得4月30日選舉，有可能依照農業遊說團體要求，兌現其改與大陸建交的承諾。

曾任美國前總統歐巴馬顧問、現任華府 智庫「威爾遜中心」拉丁美洲計畫主任的蓋登說：「巴拉圭顯然是各方爭相拉攏的國家」。

台灣若再失邦交 國，一來重創美國，顯示華府無力防止台灣流失邦交國，二來讓大陸得以在美國後院擴大足跡。

路透採訪三位美國官員與數名熟悉此事的消息人士，他們認為在遏阻台灣邦交國轉向北京一事上，拜登政府能動用的選項有限，有些人表示，台灣本身似已接受將失去更多的美洲盟邦。

這種看法比拜登幕僚的公開說法更為悲觀。美國消息人士還說，這也解釋了宏都拉斯不久前與大陸建交，華府何以默不吭聲。

巴拉圭反對派候選人艾里格里表示，如果他贏得總統大選，將與台灣斷交改與北京建交，以提高巴國大豆與牛肉出口。執政保守派政黨紅黨候選人潘尼亞則矢言，若他贏得選舉，與台灣的邦交將不受影響。民調顯示巴拉圭選情緊繃，輸贏難以預料。