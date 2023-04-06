馬英九會上海書記重申九二共識 指民進黨也不敢廢ECFA

前總統馬英九（左）會見上海市委書記陳吉寧。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九 一行5日晚於上海「世界會客廳」會晤上海市委書記陳吉寧時重申「九二共識」，他說，在他任內兩岸簽署了ECFA，用閩南話來念就是「會擱發」，意思就是還會再發達。他強調，維持兩岸關係和平穩定發展，是台灣社會主流的看法，希望大陸的朋友們能夠注意到這一點。

陳吉寧首先致歡迎詞時表示，2015年「馬習會」翻開兩岸關係歷史性的一頁，成為兩岸關係發展進程中具里程碑意義的大事。他對「馬先生」這次來大陸祭祖並帶許多大學生來交流十分歡迎，希望馬英九在上海能多走走、多看看，上海將盡可能提供方便。

陳吉寧表示，中共 總書記習近平 說「兩岸一家親」，兩岸有共同的血脈、歷史、文化、願景、精神家園，還有共同的傳統習俗。他對於這一次馬英九回到湖南祭祖很受感動，這就是中國傳統文化的體現。

陳吉寧表示，當前和平發展、交流合作是兩岸同胞共同的心聲，要秉持「兩岸一家親」的理念，不斷地增進兩岸同胞的情誼和扶持，「共同推進中華民族的偉大復興」。

馬英九強調，他此行一個重點就是讓兩岸年輕學子能面對面坐下來交流。他期待此行第三次的校園交流，即台灣的學子今天將與江南第一學府、復旦大學學生交流，雙方有更多的收穫。

馬英九並且表示，由於兩岸有「九二共識」，在他總統任內兩岸共簽署了23個協議，涵蓋兩岸人民往來所需的法律基礎，尤其是「海峽兩岸經濟合作架構協議」，即ECFA，使得兩岸人民都因此受惠。

他說，「即使是民進黨上台，也不敢貿然廢止，因為有ECFA，台灣的經濟才能維持一定的成績。兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴，是政治切不開的」。

馬英九還表示，ECFA用閩南話來念就是「會擱發」，意思就是還會再發達。他強調，維持兩岸關係和平穩定發展，是台灣社會主流看法，這也是他希望大陸朋友能夠注意到的。

馬英九大陸行即將結束，預計明日上午搭機返台。他今日是否會在上海會見大陸全國政協主席王滬寧，是各界關注的一大重點。