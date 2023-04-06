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華府、北京都想「追求」 BBC：台灣陷入危險三角戀

編譯田思怡／綜合報導
蔡英文總統(左)台北時間6日在眾議院議長麥卡錫(右)陪同下，在雷根圖書館發表談話。(記者張文馨╱攝影)
蔡英文總統(左)台北時間6日在眾議院議長麥卡錫(右)陪同下，在雷根圖書館發表談話。(記者張文馨╱攝影)

英國廣播公司（BBC）5日在一篇以「台灣有被愛到死的危險嗎」（Is Taiwan in danger of being loved to death?）為題的報導中指出，台灣正陷入危險的三角戀。

蔡英文總統預定台北時間6日凌晨在加州會晤美國眾院議長麥卡錫等18名兩黨眾議員。會面的時機不是巧合，美國對中國大陸的敵意日深，共和與民主兩黨競相公開表示對台灣的支持。

這是何以前眾院議長裴洛西不顧北京的強烈反應，仍熱切地在去年8月訪問台灣。台灣可以說是美中之間最大的引爆點。

共和黨籍的麥卡錫今年1月剛當選眾院議長，就宣布有意跟隨裴洛西的腳步，訪問台灣。前美國在台協會處長司徒文說，蔡英文總統認為這不是個好主意。他表示：「很明顯，麥卡錫要仿效裴洛西，但蔡英文說，『不用，謝謝你，不如我們在加州一起喝茶吧』。」

BBC說，蔡英文也許還不需要美國政治領袖另一次有爭議的台灣行，但她需要向北京展示，北京無法關閉台北與華府的接觸。

儘管北京警告美國是在台灣問題上玩火，麥卡錫仍高調宣布與蔡英文的會面，並說這次會面是跨黨派的。

大陸同一時間向台灣示好，邀請前總統馬英九訪問大陸。澳洲國立大學政治學者宋文笛認為，北京放軟姿態，希望避免台灣意識升高。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀說，現在的大麻煩是，都想「追求」台灣的華府和北京，處於1979年建交以來關係最糟的時刻，且情況還在惡化。幾十年來，華府一直在對北京與對台北關係上，巧妙維持現況。美國與中國大陸有正式邦交，但仍與台灣保有堅定的同盟關係。如今北京相信華府想要改變現況。

報導最後提到，台海要和平，可能在馬英九訪問大陸和蔡英文在加州喝茶之餘，也需要大陸國家主席習近平接聽拜登的電話。

北京 蔡英文 麥卡錫

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