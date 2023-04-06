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馬英九遊重慶老街 群眾熱情追拍「像暴動」

台灣新聞組／綜合報導
馬英九4日晚間赴重慶南岸區彈子石老街、兩江四岸核心區夜遊。（圖：馬英九辦公室提供）
馬英九4日晚間赴重慶南岸區彈子石老街、兩江四岸核心區夜遊。（圖：馬英九辦公室提供）

前總統馬英九4日晚間赴重慶南岸區彈子石老街、兩江四岸核心區夜遊。馬前總統所到之處，一直有熱情的重慶民眾尾隨，高喊「馬先生好」、「重慶歡迎你」，一路追拍超熱情，不斷有人想突破人群近距離跟馬前總統握手，公安緊急拉起人牆阻擋，隨團成員戲稱「好像暴動！」

來源：聯合新聞網

馬英九所到之處擠滿人潮、現場水洩不通，也有許多大陸民眾興奮地拿起手機拍攝、上傳到網路，有人大喊「馬先生，我們重慶歡迎您」、「馬先生好帥」、「謝謝您來重慶」讓他感受到重慶人的熱情。

馬英九也隨興走近野台看表演，現場欣賞傳統戲曲演出，與台下群眾互動熱烈。

馬英九5日搭機由重慶飛往他此行最後一站上海後，下午隨即前往曾被評為世界最大智慧碼頭的洋山港及浦東新區城市綜合管理中心參訪，他對洋山港無人碼頭高度智慧化的運作模式「非常驚豔」，並體會到中國大陸在進出口貿易方面的巨大優勢。

洋山港2005年第一期工程啟用後，國民黨榮譽主席連戰就曾來此參訪；2019年，時任台北市長柯文哲前來上海參加雙城論壇時也曾到訪洋山港。

上海港集團董事長顧金山向馬英九介紹，洋山深水港目前已發展至第四期，第四期的自動化碼頭以智能化、數位化技術為現代物流賦能，大大減少了人工投入和碳排放，提高了港區作業效率。其最大的突破就是給中國製造裝上了「中國製造的晶片」。顧金山稱，碼頭的「大腦」，是上海國際港務集團自主研發的全自動化碼頭智能生產管理控制系統--TOS系統，這是洋山港自動化碼頭得以安全、可靠運行的核心。

上海港貨櫃吞吐量已連續12年蟬聯世界第一，其中洋山港貢獻率超過50%。

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