台灣如何在美中競爭下求存 柯文哲提供妙方

台灣民眾黨主席柯文哲表示，台灣若想在美中競爭下生存，可借鑑日本及新加坡經驗。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲 8日將展開為期三周的美國行，陸續拜訪紐約、波士頓、華府及休士頓等地。他4日接受「日經亞洲」專訪時表示，台灣若想在美中競爭下生存，可借鑑日本 及新加坡 。

柯文哲4日在台北辦公室受訪時說，李登輝前總統曾不只一次跟他說，每當覺得美中緊張關係導致台灣壓力劇增時，應看看日本怎麼做。他表示，日本在亞洲的政經實力顯然比台灣強大，在美中競爭下也承受更多壓力，但日本卻以極度柔軟的身姿處理與這兩大強國的關係。除了日本，柯文哲說新加坡也是很好的例子。

柯文哲認為台海爆發戰爭的機率並不高，因中美雙方皆無意引發核戰，但仍須確保不會發生意外。他表示歷史上有太多戰爭是意外導致。

柯文哲認為，台灣與美國所擁護的價值相近，政治形態也十分相像，本質上同屬民主陣線，但在國際舞台上雙方立場不同，也有各自利益考量。柯文哲希望兩方交好之餘，台灣能擁有更多自己的空間及機會。

針對馬蔡在相近時間分別出訪大陸及美國，柯文哲認為並非巧合，兩人顯然是為維持台灣在美中拉扯下的巧妙平衡。柯認為，美中競爭已大幅縮限台灣在國際舞台的空間，未來15年內，美中緊張關係都不會解除。