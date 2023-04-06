新聞評論／從「中華民國」認同 尋回兩岸和平密碼

馬英九前總統在湖南大學學生交流中，高喊中華民國憲法及其內容，強調台灣、大陸都是中華民國國土，兩岸應努力消除不必要的隔閡。（記者賴錦宏／攝影）

兩岸中斷對話已久，前總統馬英九 訪陸，創造了台海近年鮮見的理性時刻。這位中華民國 前元首在大陸暢談最敏感的政治議題，陸方未必認同卻能安靜聆聽，尊重他以及他所代表的台灣民意。引人深思的是，當台灣捲入美中新冷戰，馬英九的「中華民國」之旅有何意義？

儘管府院黨貶損馬英九訪陸，但民間讚許他勇於在大陸為國家主體性發聲，對中共 的包容性更是大感意外並肯定。馬英九用心良苦，他從民國史切入，以前總統身分謁中山陵，留言證明民國仍存續；他自稱在台灣的總統任內以九二共識推動兩岸交流，說明雙方互動是以兩個政府互不否認治權的前提下進行；他闡述雙方憲法都屬一中架構，點出雙方政治交集與分歧所在，期許彼此真誠面對現實，繼續透過協商止爭。

馬英九上述三大論述完整說明兩岸交流基礎，陸方並未反駁，證明蔡政府屢稱「中共不容中華民國表述空間」、「九二共識就是一國兩制」、「一中原則就是併吞台灣」等反中對抗理由，並非事實。民進黨執政欲將兩岸關係改變為兩國關係，這才是兩岸中斷對話敵意上升的真相。

綠營抨擊馬英九主張不合現況悖離民意。但現況裡，正在運作的ECFA、兩岸共同打擊犯罪及司法互助等攸關人民權益的多項協議，哪項不是根據九二共識協商簽署？主流民意難道是寧可為台獨打仗，也不願與大陸對話嗎？

諷刺的是，馬英九在大陸論述台灣修憲，最不能接受的是蔡政府，而非中共。馬指出中華民國憲法增修條文將國家分為台灣地區與大陸地區，對比大陸八二憲法前言有提「台灣是中國不可分割的一部分」，論證兩岸憲法都符合一中原則。陸委會卻扭曲原意，誣指他呼應中共併吞台灣，自我矮化。陸委會背離憲法，卻抹紅馬英九，遭民眾灌爆臉書，痛批乾脆改名戰爭委員會。

陸委會自甘墮落，明明李登輝時代根據九二共識推動兩次辜汪會談，馬英九執政時更以此舉行馬習會。兩岸兩本一中憲法確實不符政治現實，但它為主權爭議提供交集默契，建構對話基礎，曾經帶來兩岸外交休兵，使台灣順利參與世衛及民航組織，簽署對星、紐經貿協定，也促成兩岸開展官方對話，如砌磚築牆般累積共識。這段歷史還在延續，兩岸人民都活在其中，不是蔡政府中斷交流就能抹滅。

馬英九的論述加上過去協商成果，對比蔡政府兩國論路線，便可清楚看出，沒有穩定的兩岸關係，即使依附美日強權，生存空間反而更趨嚴峻。邦交雪崩，主權虛化；台灣無法加入區域組織，淪為經貿孤兒，還捲入美中對抗，關鍵產業競爭力被淘空；名為抗中保台，實淪為戰爭代理人。只備戰不對話，絕非和平永續之道。

至於北京給予馬英九政治論述空間，也該思考將這份包容擴展到兩岸各項關係。多數台灣人認同中華民國，珍惜民主體制與生活方式，習近平要促進兩岸人民心靈契合，必須尊重這份認同，如此的一中原則才談得上具備共識。中國開始在世界動盪之地扮演和平推手，更當亟思以政治代替武力解決兩岸紛爭。

馬英九走訪抗戰史蹟，強調歷史認同，更提醒兩岸執政者以史為鑑，勿讓人民再陷戰火蹂躪的命運。和平發展大勢所趨，兩岸雖有不同政治信仰與體制，但不該是敵對的理由，融合不應以消滅為目的，保台不能以反中為手段。馬英九論證「中華民國」從歷史文化到憲政連繫兩岸，雙方共議和平的密碼便在於共同守護這份國族認同。