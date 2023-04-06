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大陸強登檢？船長拒絕或同意 都要面臨難預料下一步

記者邱瑞杰／基隆6日電
大陸福建海事局透過社群媒體宣稱，將啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。(取自福建海事微信公眾號)
大陸福建海事局透過社群媒體宣稱，將啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。(取自福建海事微信公眾號)

中國大陸福建海事局宣布要「登檢」兩岸直航船隻，台灣航港局通告航運業者應予拒絕。基隆船務代理業者今天說，這件事考驗船長臨機變判斷能力，如果拒絕，接下來會發生什麼狀況，難以逆料；若被迫登檢，也要防對方的「下一步」。

中國大陸福建省海事局公布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對平潭與台灣直航貨櫃航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶慣用航路等水域巡航巡查，並對兩岸直航貨船實施現場檢查。

航港局昨晚表示，已透過小三通及海運小兩會聯繫管道，向陸方有關單位表達強烈不滿與嚴正抗議，也通知相關航運業者如遇對方海警要登檢，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護應處。

船務代理業者說，輪船上掛國旗是領土的延伸，各港口國除依照國際公約、本國規定或區域性協定實施港口國檢查（PSC），一般而言無權登檢他國船隻，因為船上掛了那國國旗，就是該國領土的延伸。

船務代理業者表示，中國大陸福建省海事局宣布的「專項行動」，如果不符合PSC規範，我國船隻可拒絕登檢。加上我國航港區也通告業界要拒絕，船上更有理由回絕陸方要求。

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