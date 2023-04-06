解封半年 兩岸旅遊仍卡關 業界「已苦3年」嗆上街抗議

新冠疫情 趨緩後，台灣邊境與禁團令已解封近半年，對大陸卻遲未解禁 ，有旅遊業者抱怨，原以為一個月前開放增飛兩岸航點是好的開始，但至今仍無後續，業界甚至醞釀上街發聲，呼籲政府盡快開放陸客赴台旅遊，或先讓台人能組團赴陸。

台北中國時報報導，陸委會上月9日公布恢復兩岸航點規畫，除原先的五個航點，另恢復10個定期航點、13個包機航點。但實際上，近一個月來，10個航點裡航空公司申請不到一半，包機更是乏人問津，代表商務客不足以撐起市場，開放旅遊才有商機。

全球新冠肺炎疫情走入尾聲，台灣以疫情為由暫停組團赴陸，至今不願解除，讓旅遊業相當不耐。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽透露，兩岸旅遊解禁拖太久，觀光業者紛紛透過各公協會組織反映，許多人氣到想上街拉布條抗議。

李奇嶽表示，根據2019年航空公司的財報，兩岸航線 占營收的四至五成，全台4000多家旅行社裡面，九成有做發往大陸旅遊的團，出境市場團客有三分之一是前往大陸，可見兩岸旅遊對航空業、旅行業而言，都是極其重要的市場。

報導指出，鼎運旅遊集團董事長陳怡璇說，全世界剩台灣政府不開放旅客組團去大陸，業界已經苦了三年，若政府再不重視這行業，她不意外業界會有更激烈的表達方式。

另據本報系聯合報報導，今年1月，中斷了近三年的「兩馬」航線復航，2月「黃馬」航線復航，為馬祖鄉親往來大陸再次開啟了便捷通道。馬祖小三通復航後，兩岸旅遊業者推進「福馬一日生活圈」，福州、馬祖兩地近30家航商旅行社業者，日前在福州聯合舉辦福馬旅遊合作交流會。這是近三年來福馬航商旅遊業者，首次面對面研討活動。

與會人員表示，要加強合作，「以通促融」，推進福馬共同家園建設，打造一日經濟生活圈。

4月1日起，福馬「小三通」調增為每周14個往返航班，即「兩馬」、「黃馬」航線每日一班往返航班。當天，福馬「小三通」再添新運力！上午11時15分，搭載294名旅客的馬祖「南北之星2號」客輪，抵達馬尾琅岐客運碼頭，順利完成首航。