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馬英九抵上海參觀洋山港 大讚無人碼頭高度智慧化運作

特派記者賴錦宏／上海即時報導
馬英九前總統一行5日上午到上海洋山港參訪。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統一行5日上午到上海洋山港參訪。（記者賴錦宏/攝影）

前總統馬英九5日搭機由重慶飛往他此行最後一站上海後，下午隨即前往曾被評為世界最大智慧碼頭的洋山港及浦東新區城市綜合管理中心參訪，大讚洋山港無人碼頭高度智慧化運作模式。

洋山港2005年第一期工程啟用後，國民黨榮譽主席連戰就曾來此參訪；2019年，時任台北市長柯文哲前來上海參加雙城論壇時也曾到訪。

上海港集團董事長顧金山向馬英九介紹，洋山深水港目前已發展至第四期，第四期的自動化碼頭以智能化、數位化技術為現代物流賦能，大大減少了人工投入和碳排放，提高了港區作業效率。

其最大的突破就是給中國製造裝上了「中國製造的晶片」。顧金山稱，碼頭的「大腦」，是上海國際港務集團自主研發的全自動化碼頭智能生產管理控制系統—TOS系統，這是洋山港自動化碼頭得以安全、可靠運行的核心。

上海港貨櫃吞吐量已連續12年蟬聯世界第一，其中洋山港貢獻率超過50%。即使經受新冠疫情衝擊，港區仍始終保持24小時晝夜作業不停不亂。

顧金山表示，「港興通天下」，一個更加智慧高效、綠色低碳的洋山港，正助力上海國際航運中心在全球扮演更為重要的角色。

在午餐後，馬英九轉往浦東新區城市綜合管理中心參訪，預計傍晚6時將與上海市委書記陳吉寧會面。

馬英九前總統一行5日上午到上海洋山港參訪。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統一行5日上午到上海洋山港參訪。（記者賴錦宏/攝影）
上海港集團董事長顧金山向馬英九介紹，洋山港數位管理的狀況。（記者賴錦宏/攝影）
上海港集團董事長顧金山向馬英九介紹，洋山港數位管理的狀況。（記者賴錦宏/攝影）
上海港貨櫃吞吐量已經連續12年蟬聯世界第一，其中洋山港貢獻率超過50%。（記者賴...
上海港貨櫃吞吐量已經連續12年蟬聯世界第一，其中洋山港貢獻率超過50%。（記者賴錦宏/攝影）

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