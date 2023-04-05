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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

台灣、貝里斯簽技術合作協定 蔡英文盼緊密合作

記者丘采薇／貝里斯報導
蔡英文總統（中）在貝里斯視察台灣技術團指導的國家種羊中心，體驗餵小羊。（圖：隨團媒體提供）
蔡英文總統（中）在貝里斯視察台灣技術團指導的國家種羊中心，體驗餵小羊。（圖：隨團媒體提供）

蔡英文總統訪問邦交國貝里斯進入第二天，在當地時間3日上午見證兩國外長簽署技術合作協定，並舉行贈交5000台筆電儀式。蔡英文致詞時表示，感謝總理布里仙紐及貝里斯政府熱烈歡迎，「不論是我們正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標。」

蔡英文說，台貝建交34年來，兩國密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。3日晚也將舉辦合作興建聖佩卓綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院將為貝里斯著名觀光景點的居民和旅客提供更好的醫療服務。

蔡英文說，除了醫療領域的合作，教育可說是雙邊合作中最具長遠影響的領域之一。過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，學習熱忱令人深受感動，大家也了解教育對個人未來的重要。

對於台灣贈交5000台筆記型電腦，蔡英文說，希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現對學習的渴望。

蔡英文也說，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要。因此，很高興在此見證兩國外交部長簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，也期待未來有更多合作計畫。除了兩國的多項合作外，「我們很自豪地稱貝里斯是和我們一樣堅信自由民主的盟友。就在幾天前，貴國眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼。」

蔡英文說，她代表中華民國台灣政府及人民，藉此機會感謝貝里斯對台灣民主和國際參與的堅定支持。「不論是我們正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標，願我們的合作關係如同過去34年般，繼續蓬勃發展。」

來源：聯合新聞網

蔡麥將會 柯文哲籲陸正常看待

記者廖士鋒、林縉明、陳熙文／台北5日電

蔡英文將於美國時間5日會晤美國眾議院議長麥卡錫與跨黨派議員，引發中國大陸不滿。民眾黨主席柯文哲昨天表示，大陸不該為這件事情氣急敗壞，應正常看待。

台外交部再次重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。

蔡英文 教育 中華民國

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