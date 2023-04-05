黑白集／總統變「嘉賓」 台被美當紙牌打

蔡英文總統出訪中美洲，第一站過境紐約，未如四年前公開受訪。（本報資料照片）

蔡英文 總統將在加州與美國眾院議長麥卡錫 會面，議長辦公室聲明稱她「台灣總統」。相形之下，蔡總統在紐約獲獎，頒獎典禮閉門舉行，主辦單位每年拿台灣贊助，邀請函竟以「特別嘉賓」代稱蔡英文。冷暖兩手，只因美國仇中又有求於中，不分朝野都把台灣當紙牌打。

中華民國元首對美過境外交20多年，中共的抗議從未停止。拜登 政府宣稱美台關係堅若磐石，但白宮面對北京嚴詞厲色，竟極力壓抑蔡總統過境紐約的聲量，大開倒車。蔡總統不僅未如四年前公開受訪，更未若李扁馬三位總統成為國際媒體焦點。扁馬都會見紐約市長，阿扁甚至接到副國務卿的問候電話。

拜登正爭取與習近平對話，又顧慮美大選，故冷遇蔡英文。美國對台外交支持說多作少，儘管國會立法要求擴大美台交往，協助維護台灣國際空間，但蔡總統連過境都被消音。

蔡英文吞忍被冷遇，只為順利會晤麥卡錫。為避免裴洛西事件重演，蔡麥會從台北移至加州。但麥卡錫起手便挾「台灣總統」大唱高調，加上眾院中國委員會議員集結，會晤是否變成「反中派對」，引發國際關注。外媒形容，蔡總統如在美中之間走鋼索；當麥卡錫一再搖晃鋼索，她能保持平衡嗎？

看看蔡總統過境美國的委曲求全，賴清德、陳建仁還有臉再說「保台不容疑美」？