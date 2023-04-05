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工商界：建立主體戰略 開放兩岸觀光

記者林海／台北5日電

亞洲銀行發布最新亞洲開發展望報告，其中將台灣今年經濟成長率的預測調降1個百分點到2%。工總昨天表示，包括全球大環境、兩岸關係都屬於難以掌控的因素，但台灣應該建立自己主體的經濟戰略，明確對內、對外的方向。

工總指出，目前通膨情勢嚴峻、俄烏戰爭還沒有看到結束的可能，因此大環境並不好，但產業界的看法是，大陸畢竟是最大的市場，因此兩岸關係一定要穩定、和平，而政府推動新南向政策，要分散市場，進行全球布局，也是正確的方向。

但工總也說，在推動南向的同時，也希望政府與企業，都把台灣當成是營運總部的概念，在資源與人員的運用上，才能達到最佳效益。當然也希望能夠盡可能的參加區域經濟組織，如果真的現實上無法進行，企業可以在地生產的話，貿易障礙也會降低。

工總表示，隨著經濟發展，電力需求勢必會越來越多，但政府對於未來的預估好像沒有那麼清楚，發電結構中，再生能源的占比也沒有拉上來，加上電網韌性、穩定度都不夠，一旦有意外狀況，可能就會停電，而發電太過於仰賴天然氣，若是成本提高，甚至是台海周邊遭封鎖，電力馬上就有中斷的可能。

工總強調，政府應該好好的盤點所有的能源，不要在再生能源還沒到位時就貿然宣布不考慮某種能源，應該等到達標了再來談廢核，更何況現在核能已經有更新的發展，政府也應該要開始投入研究才對。

亞銀報告也指出，若陸客快速回歸也有望拉抬台灣經濟成長，商總理事長許舒博表示，日前訪陸時，特別向陸方提出希冀盡快開放兩岸觀光旅遊，更希望台灣政府能加快開放速度，讓觀光產業來刺激、提升消費市場。

觀光 天然氣

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