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馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

記者林宸誼／即時報導
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

前總統馬英九的大陸行備受關注，旅居美國的大陸問題專家鄧聿文分析，從這次訪陸，大陸要達到兩個目的，一是降低兩岸軍事衝突的風險，向台灣民眾和國際社會展示大陸是個愛好和平的國家，為大陸經濟的發展創造一個好的地緣環境；二是試圖影響台灣2024年初的總統選舉，讓國民黨能夠重新執政。

美國之音刊登鄧聿文的評論文章指出，拚經濟不但是大陸國務院總理李強新政府今年的工作重點，也會是本屆政府任期的施政中心。而要拚經濟，就需營造一個好的發展環境，內安民企和資本，提振企業家和民眾的信心；外安外資，讓外資對投資大陸放心。台海烏雲密佈顯然不利於這個中心工作和目標任務的。

鄧聿文提到，大陸政府在安頓內政、開始善待民企的同時，也必須降低兩岸的對峙程度。因此今年以來，北京對台灣改採某種程度的懷柔立場，今年政策主基調是和緩。馬英九訪問大陸就是在這個背景下成行，是北京整體對台政策的一部分。

鄧聿文進一步指出，大陸邀馬英九訪陸，並且不阻止他在大陸說中華民國，除了要降低兩岸對抗的烈度，也是考量到今年底台灣的總統選戰。

鄧聿文說：「北京讓馬英九這個做過中華民國總統的人在大陸喊出中華民國，就打破民進黨對國民黨的攻擊，就可以向台灣民眾宣稱，國民黨比民進黨勇敢，有能力讓對岸接受中華民國的存在，維護兩岸和平，不讓兩岸走向兵兇戰危，更好維護台灣的利益」。

鄧聿文指出，兩岸經過幾年的對峙，尤其是去年的圍台軍演，台灣民意在發生轉變；對於馬英九這次訪問大陸，多數台灣人也不反對。

他分析，要做到「和平保台」，觸及是否認同「九二共識」的問題，「民進黨否認『九二共識』存在，北京不可能和它發展官方關係，兩岸就難言和緩」。

鄧聿文指出，「九二共識」，一中各表，在台灣就是中華民國，只是北京以前不提，也反對國民黨提，「這次馬英九在大陸終於說了，會被台灣民眾視為在這個禁忌上的一次大膽突破，或許代表大陸在中華民國的問題上某種程度的鬆綁。在台灣主流民意求和緩的情況下，當然對國民黨有加分作用。」

鄧聿文表示，如無意外，大陸今年的對台政策會主推和緩，若明年民進黨繼續執政，北京是否會收緊兩岸和緩的基調則難說，盡管大陸經濟發展的確需要和平的地緣政治環境。

鄧聿文曾為中共中央黨校刊物學習時報副編審，為編制外聘用人員；2013年因刊登於英國金融時報的「中國應該拋棄朝鮮」評論文章而被解聘。2018年舉家赴美。

中華民國 馬英九 北京

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