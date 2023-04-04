參觀中央政治學校舊址 馬英九看到父母結婚照「心中百感交集」

馬英九在中國國民黨中央政治學校舊址展廳，自己父母照片前合影。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九 前總統4日下午4點半抵達重慶中國國民黨 中央政治學校舊址，見到父母馬鶴凌和秦厚修的結婚照，也看到以前父母回大陸時的合照，雖然臉上勉強擠出笑容，但心中百感交集。

中國國民黨中央政治學校前身是民國16年成立的「中央黨務學校」，學制一年。 民國18年6月，更名為「中央政治學校」，學制四年。原址南京，抗日戰爭爆發後，民國26年9月遷江西廬山；民國27年1月轉遷湖南芷江，同年7月，再遷重慶巴南南泉，並在小溫泉建設新校，民國28年1月新校落成，本部遷入。新校舍背靠仙居山、前臨花溪河，佔地約300畝。學校分為公務員訓練部、大學部和專修部，民國卅年大學部恢復招生，設法政、經濟、外交三系，同時設地政、新聞、統計三專修科，在南泉辦學8年。 民國卅五年春，遷回南京，與「中央幹部學校」合併改稱「國立政治大學」。

馬英九的父母，馬鶴凌和秦厚修，就是在中央政治學校認識，後來結為連理。現場展出兩人的結婚照，和他們壯年回大陸的合照。

1995年5月，馬鶴凌與夫人秦厚修，曾經回大陸探親，重回闊別已久的家鄉，

中央政治學校校長官邸始建於1939年，讓校長蔣介石使用。官邸坐南向北，佔地面積298平方公尺，磚混木結構，單簷歇山式頂，小青瓦屋面，中西合壁式建築。 2008年大陸對其進行了全面修繕保護，2013年大陸國務院 確定為第七批全國重點文物保護單位，2018年再次進行了保養維護。