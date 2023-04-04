赴重慶抗戰遺址博物館 馬英九突爆料：陳納德將軍曾深深愛慕蔣夫人

馬英九4日下午，到重慶抗戰遺址博物館參觀。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九 前總統4日下午前往重慶抗戰遺址博物館 、中央政治學校舊址參訪，由於重慶在抗戰時是中華民國陪都，留有15處建築，是目前保存抗戰時期文物最完整的地方。馬英九在參觀過程中，突然爆料：「當年飛虎隊的陳納德將軍曾經很愛慕蔣夫人宋美齡女士，這很多人不知道！」

重慶抗戰遺址博物館座落在南山東北面的黃山，共有文物遺址15處，是融歷史人文景觀和豐富自然景觀為一體的景區型博物館，也是整個大陸西南地區保護最完好、規模最宏大的抗戰遺址群。

重慶抗戰遺址博物館有：雲岫樓、松廳、草亭、孔園、松籟閣、雲峰樓、蓮青樓、望江亭、防空洞等15處。已對外開放展出的有云岫樓（蔣介石官邸）、松廳（宋美齡別墅）、孔園（孔二小姐孔令偉的別墅）等多處遺跡。

由於每個場地都很小，然後馬英九一行只能有少數人能進入場館。在講解員提到重慶大轟炸，死了許多平民，還有抗戰時蠻久的突擊。馬英九直言：「日本 人很惡劣，專攻平民轟炸平民」。他最後兩次提到：「後來日本也得到了報應！」

在講解員在「孔園」說到了當時住這裡的孔二小姐，是孔祥熙女兒孔令偉。馬英九驚爆一個事情，他說：「當年飛虎隊的陳納德將軍，曾經很愛慕蔣夫人宋美齡女士，這很多人都不知道！」

在松廳，原蔣夫人宋美齡別墅的松廳，看到宋美齡106歲華誕時，馬英九看到自己的題詞「福壽康寧」，由於現場掛的是複製件，但書法不太像，所以他就很幽默的跟解說員說，「你確定這是我寫的嗎？」引起哄堂大笑。

在講解到918事變這段歷史時，馬稱讚講解員說很精彩、很仔細，「有些情我還不知道」。在看到抗戰時期，官士兵們使用的餐具和物品，馬英九感慨良多，為當時的物力維艱，生活艱難，但萬眾一心，不畏日軍轟炸，只為抗戰齊心努力而感動。他說，這就是「全民抗戰」的寫照。

隨後，他將赴中國國民黨中央政治學校前身是民國十六年成立的「中央黨務學校」，學制一年。 民國18年6月，更名為「中央政治學校」，學制四年。原址南京，抗日戰爭爆發後，民國26年9月遷江西廬山；民國27年1月轉遷湖南芷江，同年7月，再遷重慶巴南南泉，並在小溫泉建設新校，民國28年1月新校落成，本部遷入。新校舍背靠仙居山、前臨花溪河，佔地約300畝。學校分為公務員訓練部、大學部和專修部，民國30年大學部恢復招生，設法政、經濟、外交三系，同時設地政、新聞、統計三專修科，在南泉辦學8年。 民國35年春，遷回南京，與「中央幹部學校」合併改稱「國立政治大學」。