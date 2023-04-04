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蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電

記者丘采薇／貝里斯即時報導
蔡英文總統將象徵性的筆電交給貝里斯總理布里先紐，代表台灣贈交5000台筆記型電腦。(記者丘采薇／攝影)
蔡英文總統將象徵性的筆電交給貝里斯總理布里先紐，代表台灣贈交5000台筆記型電腦。(記者丘采薇／攝影)

蔡英文總統訪問邦交國貝里斯進入第二天，見證兩國外長簽署技術合作協定，並舉行贈交5000台筆電儀式。蔡總統致詞時表示，感謝總理布里仙紐及貝里斯政府熱烈歡迎，「不論是我們正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標」。

蔡英文說，台貝建交34年來，兩國密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。今晚也將舉辦合作興建聖佩卓綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院將為貝里斯著名觀光景點的居民和旅客提供更好的醫療服務。

除了醫療領域的合作，蔡英文說，教育可說是雙邊合作中最具長遠影響的領域之一。過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，學習熱忱令人深受感動，大家也了解教育對個人未來的重要。

蔡英文總統在貝里斯見證兩國外長簽署技術合作協定，並舉行贈交5000台筆電儀式。(...
蔡英文總統在貝里斯見證兩國外長簽署技術合作協定，並舉行贈交5000台筆電儀式。(記者丘采薇／攝影)

對於台灣贈交5000台筆記型電腦，蔡英文希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現對學習的渴望。

蔡英文也說，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要。因此，很高興在此見證兩國外交部長簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，也期待未來有更多合作計畫。除了兩國的多項合作外，「我們很自豪地稱貝里斯是和我們一樣堅信自由民主的盟友。就在幾天前，貴國眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼。」

蔡英文總統（左二）在貝里斯見證兩國外長簽署技術合作協定。(記者丘采薇／攝影)
蔡英文總統（左二）在貝里斯見證兩國外長簽署技術合作協定。(記者丘采薇／攝影)

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