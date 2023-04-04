蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電

蔡英文總統將象徵性的筆電交給貝里斯總理布里先紐，代表台灣贈交5000台筆記型電腦。(記者丘采薇／攝影)

蔡英文 總統訪問邦交國貝里斯進入第二天，見證兩國外長簽署技術合作協定，並舉行贈交5000台筆電儀式。蔡總統致詞時表示，感謝總理布里仙紐及貝里斯政府熱烈歡迎，「不論是我們正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標」。

蔡英文說，台貝建交34年來，兩國密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育 、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。今晚也將舉辦合作興建聖佩卓綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院將為貝里斯著名觀光 景點的居民和旅客提供更好的醫療服務。

除了醫療領域的合作，蔡英文說，教育可說是雙邊合作中最具長遠影響的領域之一。過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，學習熱忱令人深受感動，大家也了解教育對個人未來的重要。

蔡英文總統在貝里斯見證兩國外長簽署技術合作協定，並舉行贈交5000台筆電儀式。(記者丘采薇／攝影)

對於台灣贈交5000台筆記型電腦，蔡英文希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現對學習的渴望。