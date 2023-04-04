觀察站／蔡麥將會 美中台仍在「護欄」內角力

蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會面在即，兩人怎麼見？談了什麼？有多少人參與？值得密切關注。(本報資料照片)

北京 依然可能對蔡英文總統會晤聯邦眾議院議長麥卡錫 作出強烈回應，到目前為止台北甚為低調，華府 和北京數度隔空喊話，但沒上升到採取預防性行動的狀態，凸顯美中台仍在「護欄」內持續角力。

對華府和北京來說，此行麥卡錫並未以議長之尊，在國會山莊接待蔡總統，未破台灣總統不得訪問華府的陳年默契；對台北而言，緩步推升總統過境的實質作用與重要性，才是這次過境外交的重點。

台北對過境一直很低調，隨團和支援的駐地記者在紐約能「公開」採訪的，只有一場僑宴，加上一場會晤台灣青年的活動，最重要的智庫獲獎與演說選擇閉門舉行，與會者會後口徑一致稱，主辦方不希望他們說太多；事後看來，府方刻意壓低紐約行的聲量，避免操作不慎，給蔡麥會投下變數。

無論是紐約行程或洛杉磯行程，都是壓到最後一刻才宣布；蔡總統與麥卡錫的會面計畫3日終於揭曉，還是麥卡錫辦公室透過電郵發布採訪通知，總統府無時差地轉發這則採通，而非總統府和麥卡錫辦公室同步公布訊息；這些細節都可以嗅出一絲不尋常氣息。

實際上，比起中華民國歷任總統趁過境期間會晤美國聯邦參眾議員，蔡此行會晤的國會訪團是由議長帶頭，從形式上看層級略微提升，這點拜登政府一直盡力淡化，並從一開始說的北京沒有理由反應過度，到最新的「強烈敦促」北京不要反應過度，均由白宮主控對外發言，凸顯對於此一可能引發台海動盪的會晤，情勢嚴峻。

在麥卡錫公布會晤蔡總統行程後，蔡怎麼見他？會有多少人參與？會中談了什麼？麥卡錫是否會再次重申他要訪問台灣？都可能影響美中台和區域安全局勢，值得密切關注。