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貝里斯演說 蔡英文：有國家試圖破壞 台貝仍緊密相連

特派記者丘采薇／貝里斯報導
蔡英文總統(右)3日在貝里斯國會發表演說。(記者丘采薇／攝影)
蔡英文總統(右)3日在貝里斯國會發表演說。(記者丘采薇／攝影)

蔡英文總統訪問邦交國貝里斯進入第二天，當地時間3日前往位於首都貝爾墨潘的國會發表演說，表示台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅，「有些國家試圖破壞我們的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，我們仍然緊密相連。我們也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標」。

蔡英文表示，非常榮幸再次來到貝爾墨潘，不敢相信已有五年未見面，感謝總理布里仙紐、眾議長伍姿和參議長特倫琪，邀請她在國會致詞。

上次出訪貝里斯蔡英文留下許多美好的回憶，她說，參觀了大使館所在的台灣街，也曾與充滿抱負的貝里斯青年見面，很高興提供獎學金讓青年赴台就學。當時就認為這些前途光明的年輕人，將是雙方未來的友誼橋梁；也還記得曾參訪貝里斯博物館，看到奴隸船的畫作，並聽到令人震驚的奴隸交易史。

蔡英文指出，台貝兩國都擁有實力和勇氣，從充滿挑戰的過去中站起來，並打造自由、光明和繁榮的現在和未來，她非常高興回到這個美麗的國家；然而當大家努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰正等待著，例如，氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，而最具挑戰性的莫過於來自威權政權擴張主義的威脅。 

蔡英文說，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅，例如近年台灣與全世界民主國家的關係日益緊密，卻仍被排除參與國際組織，從聯合國、世界衛生組織、國際民航組織到聯合國氣候變化綱要公約相關的會議和論壇上，貝里斯都為2300萬台灣人民發聲，不只如此，貝里斯一直是台灣在國際參與上最強而有力的倡議者。 

蔡英文說，去年5月，就在這個國會殿堂裡，在座議員不但一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」，更在幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」，她要藉這個機會，代表台灣人民，誠摯感謝貝里斯政府和所有國會議員，「各位堅定的友誼和支持對我們意義重大」。

蔡英文重申，「台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾」，這段友誼34年來造就無數成果，嘉惠兩國人民，「在真正的朋友面前，請讓我重申台灣對支持雙方夥伴關係堅實的承諾」。

蔡英文總統(中)3日在貝里斯國會發表演說。(記者丘采薇／攝影)
蔡英文總統(中)3日在貝里斯國會發表演說。(記者丘采薇／攝影)

蔡英文 聯合國 氣候變遷

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