郭台銘同框喬布斯兒 揭4S就是「for Steve」

鴻海暢辦人郭台銘(左)正在進行美國科技經濟開拓之旅，在美西時間2日重回玉山科技協會，該場活動邀請喬布斯(Steve Jobs)之子Reed Jobs(右)親身現場，雙方互動熱烈。(圖：郭台銘辦公室提供)

鴻海暢辦人郭台銘 正在進行美國科技經濟開拓之旅，在美西時間2日重回玉山科技協會，與台灣光纖教父龔行憲、NVIDIA技術和晶圓廠管理副總裁John Chen等100多名MJAA華美玉山成員相見歡。該場活動還邀請喬布斯(Steve Jobs)之子Reed Jobs親身現場，雙方互動熱烈。

郭台銘分享在與波士頓哈佛醫學 院院長交流時，得知AI 經由哈佛醫學院投入ChatGPT 4的訓練後，對於癌症判斷的準確率可以超過90%，令他感到十分吃驚；而此行他預計與OpenAI CEO Sam Altman見面，期待AI在未來的醫學領域中，有更多的發揮與貢獻。

郭台銘辦公室指出，這場活動邀請到喬布斯之子Reed Jobs出席，郭台銘表示，他很自豪與喬布斯從80年代起一起工作，對喬布斯專注於在技術與開發的領域，展現創新力，印象深刻。

回憶當初參與iPhone的設計過程，郭台銘表示，蘋果手機前幾代推出時，每年3月他都會到美國，跟喬布斯、Jony Ive一起完成設計；在iPhone 5發表前，喬布斯突然決定，把原訂5的名字改成4S，當時，他已發現自己罹癌，即使在面臨生死交關之際，依然日以繼夜地投入工作。

喬布斯在同年10月過世，郭台銘感性表示，原來4S代表的是「for Steve」，這一切都是老天冥冥中注定。喬布斯不只是英雄、更是偉大的英雄，也是溫暖的太陽，照亮了全世界。

對於喬布斯在史丹佛大學畢業典禮上的經典演說：「Stay Hungry, Stay Foolish!」郭台銘表示，這更是令他改變的關鍵話語，他因為受到啟發，而將「喬布斯精神」，進化為「Stay hungry ,stay learning!」

郭台銘也經常思考喬布斯所說過的一句話：「如果今天就是你生命的最後一天，那你想做些什麼？」郭台銘用永遠在學習，向喬布斯致敬。

對於玉山協會成員，郭台銘先生再次分享「三灣聯合」說，認為成功結合三大灣區，從美東的科技走廊帶、到美西的經濟走廊帶，再加上串連日本與台灣，未來若能再加入第四個灣區，也就是粵港澳大灣區，融合中國的AI科技力，對於改變世界，將產生更大的力度。