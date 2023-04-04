馬英九會重慶市委書記 稱兩岸減敵意才有和平

前總統馬英九（左） 3日接受重慶市委書記袁家軍宴請，袁送馬「神祕禮物」，是馬英九父母過去在重慶的照片、書信等資料。（圖：馬英九辦公室提供）

前總統馬英九 昨在渝州賓館會見重慶市委書記袁家軍，這是馬此行見到的首位中共政治局委員。馬英九表示，兩岸因政治紛擾與疫情 ，學生交流中斷數年、兩岸人民敵意上升，讓他感到憂心，這次帶台灣年輕朋友和大陸同學交流，希望讓兩岸人民敵意逐漸減緩，兩岸才有真正和平。

袁家軍表示，「馬先生」一行反覆強調堅持「九二共識」，反對台獨，堅持推動兩岸交流合作、共同發展，這和「馬先生」長期一貫推動兩岸這種大開放、大合作、大交流、大發展的歷程是完全一致。他說，馬先生一行不只是祭祖尋根，也是回顧歷史和交流合作之旅，馬先生帶了很多青年學者，是未來國家發展的希望，所以特別讓人感動。

馬英九說，這幾天在武漢大學、湖南大學的交流是成功的，每場交流結束，兩岸同學們就迫不及待交換微信 ，欲罷不能。他說，「袁書記，這就是兩岸年輕人最坦誠、最真實的樣貌，兩岸都有責任，讓這樣的交流持續下去，甚至擴大到經貿、文化、社會、中小企業及青年等各面向深度交流合作」。

馬英九也提到重慶對他意義重大，因為其父馬鶴凌與其母秦厚修是在重慶的中央政治學校認識，在對日抗戰期間完成教育，「父親還曾響應蔣介石委員長『十萬青年十萬軍』號召從軍報國」。他們都經歷過流離失所、躲日機轟炸的戰爭歲月，經驗刻骨銘心，這次帶著台灣年輕人看當年抗戰及參觀重慶抗戰博物館，帶著青年朋友走訪中國歷史重要地點，探尋兩岸共同記憶，他深信這對年輕人來說是段重新連接兩岸的重要過程。

另外，馬英九還提到重慶的現代化對台商、台企是一大誘因，也是兩岸交流的重要根基；重慶優越的投資環境將會吸引大量台商、台企落腳，未來無論是新能源、電子產業等方面，重慶應可和台灣有更多深化合作。