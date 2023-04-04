陸委會批馬英九唱和一中 馬辦回控背棄憲法

馬英九在湖南與大學生交流時談到「我們的國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中華民國，都是中國…。」陸委會認為馬唱和呼應中共企圖侵吞台灣的一中原則主張。（本報資料照片）

前總統馬英九 與湖南大學生交流時談到「我們的國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中華民國 ，都是中國…」陸委會認為馬唱和呼應中共企圖侵吞台灣的一中原則 主張。馬英九辦公室昨聲明，陸委會批評馬英九依據中華民國憲法提出的兩岸定位，公然倡議兩國論，請蔡英文總統表態，是否屬於政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

馬辦指出，陸委會新聞稿說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，違反蔡總統上任時提出遵守憲法與兩岸條例承諾。

馬辦指出，陸委會發出這樣新聞稿，明顯不適格；請蔡英文公開說明，這是否代表政府立場，政府是否背棄中華民國憲法的一中原則？

陸委會昨再聲明指馬辦的指控顛倒是非，強調「兩岸互不隸屬」是駁斥中共意圖吞併「中華民國台灣」的主張，馬不應落入統戰陷阱。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，馬前總統宣稱兩岸均堅持「一個中國原則」，悖離事實與台灣民意，中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，馬前總統不應呼應並落入統戰陷阱。