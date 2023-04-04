我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

陸委會批馬英九唱和一中 馬辦回控背棄憲法

記者劉宛琳、陳政錄／台北4日電
馬英九在湖南與大學生交流時談到「我們的國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中華民國，都是中國…。」陸委會認為馬唱和呼應中共企圖侵吞台灣的一中原則主張。（本報資料照片）
馬英九在湖南與大學生交流時談到「我們的國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中華民國，都是中國…。」陸委會認為馬唱和呼應中共企圖侵吞台灣的一中原則主張。（本報資料照片）

前總統馬英九與湖南大學生交流時談到「我們的國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中華民國，都是中國…」陸委會認為馬唱和呼應中共企圖侵吞台灣的一中原則主張。馬英九辦公室昨聲明，陸委會批評馬英九依據中華民國憲法提出的兩岸定位，公然倡議兩國論，請蔡英文總統表態，是否屬於政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

馬辦指出，陸委會新聞稿說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，違反蔡總統上任時提出遵守憲法與兩岸條例承諾。

馬辦指出，陸委會發出這樣新聞稿，明顯不適格；請蔡英文公開說明，這是否代表政府立場，政府是否背棄中華民國憲法的一中原則？

陸委會昨再聲明指馬辦的指控顛倒是非，強調「兩岸互不隸屬」是駁斥中共意圖吞併「中華民國台灣」的主張，馬不應落入統戰陷阱。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，馬前總統宣稱兩岸均堅持「一個中國原則」，悖離事實與台灣民意，中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，馬前總統不應呼應並落入統戰陷阱。

中華民國 馬英九 一中原則

上一則

觀察站／蔡麥將會 美中台仍在「護欄」內角力

下一則

馬英九訪陸隨行學生：兩岸真的可理性溝通

延伸閱讀

馬英九在陸談中華民國 「更勝馬習會一中各表」

馬英九在陸談中華民國 「更勝馬習會一中各表」
馬英九關心重慶工業側重 官員稱電子工業走「中歐班列」出口

馬英九關心重慶工業側重 官員稱電子工業走「中歐班列」出口
收到父母在重慶的照片與投書 馬英九：相當感動

收到父母在重慶的照片與投書 馬英九：相當感動
「擦得太乾淨了」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃

「擦得太乾淨了」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
由於司機導航錯誤，採訪馬英九的媒體團車輛，在上海虹橋機場附近演出「迷航記」。記者賴錦宏/攝影

馬英九採訪團專車掉隊、司機迷路…兩岸記者大迷航

2023-03-27 11:14

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播