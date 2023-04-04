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馬英九訪陸隨行學生：兩岸真的可理性溝通

特派記者賴錦宏／重慶4日電

經過南京、武漢和長沙參訪交流，前總統馬英九帶領的「大九學堂」台生，對大陸多有感觸，尤其對中華民國歷史印象深刻。有台生參訪南京大屠殺紀念館後表示，戰爭遺跡更凸顯兩岸和平相處的重要，還有學生說認為兩岸是真的可以坐下來理性溝通。

就讀東吳大學資科系的孫玉儒表示，此行最震撼的是南京大屠殺紀念館，以前在課本裡就是潦草一筆，現場卻非常震撼和難過；馬前總統在聆聽時表情難過，自己也眼眶泛淚。

淡江大學英文系學生馮灝表示，此行最重要的是中華民國前總統踏上中華民國的大陸領土，這是相當重要的政治意涵。他引述馬英九的話說，九二共識最重要意涵是「互不承認主權，互不否認治權」，這次交流讓更多聲音可以被聽見，更多兩岸事務互相交流。

中央大學學生張昌翊說，以前對中共有所懼怕，和台辦及當地官員聊天後，發現他們有理性、友善一面，他認為兩岸是真的可以理性坐下來溝通。

提到兩岸青年差異，政大民族系的徐致遠說，台灣學生比較想在就業中獲得金錢和自我實現，大陸學生就業更強調對社會和集體的貢獻，可能是教育和歷史脈絡不同。

台北市立大學體育系黃宸力說，兩岸交流可以化解部分在媒體上看到的誤解，未來可能嘗試到大陸發展。台大學生詹宇翔表示，兩岸可以放下歧見，大學生有很多東西可交流，兩岸很多不同看法值得互相借鏡和學習。

中華民國 馬英九 就業

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