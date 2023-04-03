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金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

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金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月很關鍵

編譯季晶晶／綜合外電
在瓜地馬拉總統賈麥岱（右）陪同下，中華民國總統蔡英文2日為一家台灣出資興建但最近捲入貪腐案的瓜國醫院揭幕。（歐新社）
在瓜地馬拉總統賈麥岱（右）陪同下，中華民國總統蔡英文2日為一家台灣出資興建但最近捲入貪腐案的瓜國醫院揭幕。（歐新社）

儘管瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）重申與台灣邦誼穩定，但英國的金融時報報導，台灣可能很快丟掉更多的邦交國，瓜地馬拉是其中之一，另一個是巴拉圭。

巴拉圭是台灣在南美洲僅剩的邦交國，4月30日即將選舉新總統。反對黨候選人Efrain Alegre想要探討外交承認由台灣轉向中國，是否會給巴拉圭帶來更大的利益；巴拉圭牧牛農場主正努力遊說政府這樣做，以方便他們進入全球最大牛肉進口國、中國的市場。

瓜地馬拉則是預定6月25日舉行大選，改選總統、副總統，以及國會全部席位。儘管和中國建交尚未成為競選議題，但賈麥岱已經不能再選，外界懷疑台瓜邦交是否會因此生變。

金融時報指出，台灣的許多邦交國都陷入貧困，或在與腐敗抗爭，扭曲了他們與台灣的關係。瓜地馬拉與貝里斯這兩個以農業為主的經濟體，與台灣的貿易額小到能忽略不計，雙方邦誼的維繫主要靠台灣提供的開發援助。

例如住瓜地馬拉市的28歲鞋類設計師Grita Fuentes每月可收到3000美元補助，這是拜一個台灣援助開發機構提供的390萬美元疫後復甦和婦女就業專案之賜。她說：「我在疫情期間關店近一年，但還是要付租金。最近，我有能力買機器，那讓我得以擴大業務。」

這種援助雖然創造了善意，但比起與中國建交能獲得的經濟利益，規模相形見絀。

根據金融時報，西方外交人員和分析師敦促台灣，優先與更強大的國家進行實質性交流，但這不能取代邦交國。邦交國能定期為台灣發聲，反對中國將台灣排除在國際組織之外。

而且，沒了瓜地馬拉和巴拉圭這樣的邦交國，台灣的總統將完全無法出訪，台灣官員認為會動搖民心士氣，強化中國挑戰台灣主權的努力。

邦交 租金 就業

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